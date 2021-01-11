書中的日本友人透過影片獻上祝福，希望能早點來台。（賴信志提供）

台大EMBA新竹校友會、祐佳開發建設公司，為支持由知名電台主持人呂美玉及超人氣導遊賴信志、謝宇新共同創作的《北海道相遇》一書中，作者們想傳遞「相遇，是慢慢認識、好好對話，是最深刻的旅行方式。」及「每一種相遇，都得來不易。」的核心理念，10日下午在遠東SOGO百貨新竹店舉辦新書發表會暨愛心義賣捐贈活動，將義賣所得將全數捐贈新竹仁愛兒童之家，希望溫暖而美好能量，能夠透過閱讀及愛心捐贈傳遞不輟。

活動中，包括日本株式会社JEROP 集團會長吉田信也、燒肉店主人西田明利等書中的主角，透過影片表示「好想來台灣」，但因為疫情只能隔海獻上祝福。

台大EMBA新竹校友會長盧宗隆表示，因為COVID-19疫情，大家暫時只能透過閱讀、影音的方式來跟世界連結。該會長期以來，一直支持送暖到新竹仁愛兒童之家，這次有幸與作者們一起與愛相遇，但願如此溫暖而美好的能量持續傳遞。

祐佳開發建設公司董事長陳永明表示，感謝台大EMBA新竹校友會從成立以來，共同參與育幼院愛心圍爐活動以及這十幾年來作者小玉姐姐每年愛心主持，送暖到育幼院。

作者呂美玉表示，期盼讀者藉由疫情後的反思，更珍惜相遇的每一個人事物。

賴信志表示，在沒有網路也沒有太多錢的小時候，圖書館的旅遊書籍，成了他心靈最大的慰藉，其中「天涯若比鄰」更是他的最愛，常常看到出神，彷彿掉入書中畫面般的神遊了一番，而各式的書籍，也成為了他探索世界的基石，開拓並豐富了他的視野。新書希望以不同的視角去詮釋，透過旅遊相遇說著不同的人生故事，希望可以溫暖每位大小朋友。人生的道路難免有些崎嶇，但總能適時地獲得關照與提攜，讓我們在黑暗中也能看到光。

目前人在日本的攝影師暨作者謝宇新透過影片勉勵育幼院的院童，自己因為小時候家境不好，對世界的憧憬只能透過書裡一頁頁的圖文去想像、去激勵自己，閱讀成為他最深刻的旅行方式，透過照片去慢慢認識一座城市，透過文字去好好跟自己對話。因為村上春樹的名著《挪威的森林》，一部電影，一首歌曲，給了他勇氣踏上一趟尋心的旅程。

(中時 )