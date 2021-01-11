娛樂8點半》35歲男星蒲巴甲因有深邃五官和挺鼻，被外界封為「小王力宏」，外型出眾的他緋聞女友名單也不少，除了李小璐外，他近期傳出跟2年前求婚的梁潔分手，但最轟動的是多年前他拍《第一傘兵隊》和「大陸第一美胸」徐冬冬傳緋聞，但女方後來宣布分手，女方好友則跳出抱不平，暗指蒲巴甲不要女神級的女友，「非要跟豬偷情」。

蒲巴甲2006年參加東方衛視《加油！好男兒》獲得全國總冠軍，隔年考進上海戲劇學院表演系，還入圍過福布斯中國名人榜TOP100，後來他不只演戲，也發行單曲〈愛就是那樣簡單〉，成績不俗，還曾和天后張惠妹合唱過〈兩端〉。

蒲巴甲桃花旺，曾傳不少緋聞女友。（圖／翻攝自蒲巴甲微博）

根據大陸媒體報導，給人貴公子氣息的蒲巴甲其實從小在四川的窮苦人家長大，小時候常跟哥哥上山採藥到市區賣錢，家裡沒有足夠的錢供他和哥哥念書，家人原本計畫繼續栽培蒲巴甲，但16歲那年蒲巴甲唸完初中後就到民俗文化村打工，當售票員，後來又到酒吧唱歌，還因緣際會參加東方衛視《加油！好男兒》的機會，以全國總冠軍嶄露頭角。

蒲巴甲出道後因撞臉王力宏、李治廷，被外界封為失散多年的帥氣三兄弟，而他的桃花也如其他兩位帥哥般一直是外界矚目的話題，2008年他第一次演電視劇《戰北平》，就和同劇女星、金馬影后李小璐傳出緋聞，被八卦媒體爆牽手約會，甚至在馬爾地夫機場擁抱，但經紀人稱是多人一起旅行，也有知情人說兩人確實因戲生情，但最後不了了之。

蒲巴甲疑向徐冬冬求婚照一度熱傳。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

2012年蒲巴甲拍攝電視劇《第一傘兵隊》，和有E胸好身材的徐冬冬又傳假戲真做，兩人還在節目上合唱〈想把我唱給你聽〉，閃瞎觀眾，有人在朋友圈爆料兩人已經論及婚嫁，蒲巴甲在女方生日時半跪獻上玫瑰花，疑似求婚成功，卻被徐冬冬一語戳破。

求證蒲巴甲是否有此事，他不承認，指前一天拍戲到很晚，今天早上還在背台詞，完全不知道這消息，又反問記者：「你確定是我嗎？」澄清沒向徐冬冬求婚，而之後徐冬冬在微博投震撼彈，寫下：「我跟蒲巴甲已經分手！請別再來這裡！謝謝！」

徐冬冬宣布和蒲巴甲分手。（圖／翻攝自微博）

徐冬冬補充：「祝你們幸福，也祝我幸福！」，後來刪文，徐冬冬好友姜欣雨更補刀，大罵：「前兩天看到了新聞，都沒有告訴我姊妹，本來你們都奔著結婚去的，非要跟風學什麼不好，有女神一樣的女朋友，卻非要跟豬背著偷情，渣男蒲巴甲我看錯你了。」

姜欣雨批評蒲巴甲。（圖／翻攝自微博）

消息一出引發網友熱議，而在這此前後，蒲巴甲曾被拍和女星王力可喝咖啡，也傳和王鷗拍戲拍到擦出火花，但當事人沒證實，而王鷗後來傳出和劉愷威鬧緋聞，徐冬冬當時寫：「三都不是第一次三了，還差這一次嗎」，被推測是意有所指。

被虧「拍一部戲換一個女友」的蒲巴甲2017年拍攝《擒狼》時就和小9歲梁潔傳走得很近，後來梁潔拍古裝愛情劇《雙世寵妃》時，身為女主角的她狂被炒作和男主角邢昭林假戲真做，2018年蒲巴甲在微博曬出替梁潔戴戒指的照片，用藏語寫下「我愛你」，並標註女方帳號，正式認戀。

蒲巴甲去年爆和梁潔分手。（圖／翻攝自蒲巴甲、搜狐娛樂微博）

去年11月，網友發現梁潔悄悄將當時轉發蒲巴甲疑似求婚成功的影片刪除，形同宣布分手，解除婚約，但當事人沒說明，網友則說：「雙方都刪了怕是實錘了，當時男方求婚請記者圍觀的做法就有點迷之操作，不過娛樂圈真真假假、假假真真，看淡就好，眼前的黑不是黑，你說的白又是什麼白，哈哈觀眾欣賞的永遠是作品」。

(中時新聞網)