◎阿茲海默、帕金森氏、路易氏體，失智居然分這麼多種，怎麼分辨？

◎親人多半會比患者早發現，特別是女兒。

◎失智的人可以開車嗎？簽的法律文件有效嗎？

◎我退休後想搬到鄉下住？醫生會告訴你：最好不要。

根據調查，無論患者的狀況如何，

一名家庭醫生頂多只能花10分鐘不到的時間進行失智的評估與診斷。萬一你的親友或本人確診，你的腦袋可能瞬間空白，回家後才發現，有好多當時來不及提出的問題。特別是關於失智照顧這件事。

作者麥特．皮卡佛（Matt Piccaver）是執業多年的權威家庭醫生，並在英國獨立報發表專欄文章。

本書從診斷、治療、照護、甚至到法律上的準備，提供你關於失智最新的研究報告。

【精彩書摘】

全球每三秒就有一個人失智

失智症對於人們的行為能力造成許多問題，很顯然的，失智症也是全球殘疾和依賴性問題的主要原因。失智症會造成生理的問題，特別是當患者難以照顧自己時；同樣也會造成心理的問題，例如憂鬱症，或是難以控制自身的行為和情緒。

從社會的觀點來看，失智症會帶來巨大的影響，造成經濟困難，且不只是患者本人，更擴及了其家庭、照護者和整個社會。

失智症，特別是阿茲海默症，通常是長期不斷惡化的病症。你可能會注意到記憶力、思考、時間和空間感、言談理解、計算能力等方面的問題，判斷力和決策也會受到影響；又或許會覺得情緒難以控制，在社交場合無法做出適當的行為，以及失去做事的動力和衝勁，罹患失智症的人很容易陷入脆弱的處境中。

對許多人來說，失智症的診斷難以承受；而有些人則會繼續生活，面對隨之而來的挑戰，決心要精彩的度過每一天。讓我們做出決定的原因有很多：我們擁有多少支持、我們對於病症了解的程度，或許也包含診斷時病情進展到什麼程度。

對某部分的人來說，失智症的診斷會伴隨著一種羞恥感，讓他們覺得自己不再有價值，無法再用過去的方式和朋友、家人及同事相處。而這本書將告訴我們，事情並非一定如此。

根據阿茲海默症協會的統計，截至2015年，英國大約有85萬人罹患此類失智症，且大多數都在65歲以上。英國有超過1％的人口罹患失智症（按：依內政部2019年12月底人口統計資料估算，臺灣失智人口約29萬人，占全國總人口1.24％），而有鑑於過去數十年來的人口成長和老化，預估到了21世紀中葉，英國就會有超過200萬名失智症患者，而全世界則會有超過1億1500萬名失智症患者。如此大量的人需要額外的協助和支持，他們的家人除了憂心之外，也必須花費時間照顧他們，其中的壓力、擔心和焦慮不言而喻。

在過去數十年來，失智症的確診率穩定上升。超過60％病例診斷為阿茲海默症，17％是血管性失智症，10％是混合型失智症，4％是路易氏體失智症，2％是額顳葉型失智症，2％是帕金森氏症，而剩下的3％則是其他罕見型失智症。

(本文摘自《關於失智，醫生忙到沒告訴你的事》/大是文化)

【作者簡介】

麥特．皮卡佛（Matt Piccaver）

麥特．皮卡佛是在英國執業多年的權威家庭醫生、曾在許多報章雜誌，如英國《獨立報》（The Independent）、《東方日報》（Eastern Daily Press）發表文章，同時也經常出現在電視、電臺節目上，為民眾提供各種醫學知識。

【譯者簡介】

謝慈

臺大外文系畢業，臺大翻譯所在學，熱愛文學與翻譯。

譯有《身體記憶，比大腦學習更可靠》、《手起刀落──外科醫療史》（以上為大是文化出版）、《讀癮者的告解》（任性出版）等書。

《關於失智，醫生忙到沒告訴你的事》/大是文化

(中時新聞網)