失智並非正常老化的一部分，這是病人老就會失智？錯，只是老年人特別常見，但這絕非正常老化的一部分，其中又以阿茲海默症為最常見，占總患者的70％，年齡多半介於70歲晚期到80歲初期，女性的比例又高於男性。其他常見的帕金森氏症，病人會先發生動作障礙，再出現認知障礙。

額顳葉失智症並不常見，但初期常被判為憂鬱症。都稱為失智症，但不同的症狀治療方式大不同。

◎記憶變差，不是唯一的判斷標準

醫生會先進行10分鐘的短期記憶與回憶檢查，除了認知測試，血液檢查也能幫助醫生做診斷，

因為感染、甲狀腺低下、糖尿病、肝功能異常……都有可能造成認知障礙。

◎想延緩症狀？藥物只能幫你18個月

藥物只能減緩退化，並不能挽回記憶，多半只能撐18個月，除了吃藥，有效改善症狀的「非藥物性治療」則有很多種，研究發現：芳香療法中的薰衣草和香蜂草氣味，能有效降低患者躁動的情緒。

◎為了家人，也為自己的照護計畫

正如飛機逃生安全指示的：「戴上自己的氧氣罩再協助其他人」，是這位權威家庭醫生給失智照護者的最佳建議。你得尋求幫助，越多越好。

【精彩書摘】

出現憂鬱症狀，可能是早期失智

憂鬱和焦慮在失智症與神經退化性疾病中並不罕見。有時候早期的失智症和憂鬱症容易搞混。我們或許會只根據年齡和症狀，就診斷病患為失智症，但實際上他只是憂鬱而已。而有些人會因為認知功能相對完整，就被診斷為憂鬱症，但其實是早期的失智症。

憂鬱症很常見，無論是否伴隨失智症皆然，而患病的原因也很多。以這本書提到的任何疾病來說，不只是身體不舒服讓我們憂鬱而已。我們是由自身的思想所構築而成，而我們的思想來自大腦中充斥的突觸和神經元。我們是數百萬種化學反應的累積，每個想法和感覺都源自化學和電學。假如這些神經、化學和訊號功能不良，我們也會跟著出問題。

憂鬱症是另一種疾病，由腦部的化學失衡所造成，因此我們會覺得憂鬱也不意外了。憂鬱症不只是因為身體不好而覺得難過而已。

憂鬱症和失智症很像，不能只依賴藥物治療。心理治療扮演了重要的角色，但藥物治療也很有用，抗憂鬱的藥物分成很多類別，我在各患者族群中，最常使用的類別是選擇性血清素回收抑制劑（SSRI）。此類型最主要的藥物是百憂解（fluoxetine），而在過去幾十年中，百憂解一直是憂鬱症狀治療的基石。百憂解的機制是提升大腦中可利用的血清素，而研究認為缺乏血清素會導致憂鬱症。

(本文摘自《關於失智，醫生忙到沒告訴你的事》/大是文化)

【作者簡介】

麥特．皮卡佛（Matt Piccaver）

麥特．皮卡佛是在英國執業多年的權威家庭醫生、曾在許多報章雜誌，如英國《獨立報》（The Independent）、《東方日報》（Eastern Daily Press）發表文章，同時也經常出現在電視、電臺節目上，為民眾提供各種醫學知識。

【譯者簡介】

謝慈

臺大外文系畢業，臺大翻譯所在學，熱愛文學與翻譯。

譯有《身體記憶，比大腦學習更可靠》、《手起刀落──外科醫療史》（以上為大是文化出版）、《讀癮者的告解》（任性出版）等書。

《關於失智，醫生忙到沒告訴你的事》/大是文化

(中時新聞網)