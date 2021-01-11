在川普煽動下，大批川粉6日闖進美國國會大肆破壞，民主黨醞釀二度彈劾川普，不過民主黨有可能在川普任期的最後10天內將他彈劾嗎？《紐約時報》（New York Times）分析不但可能，甚至在川普卸任後還能繼續彈劾他。

川粉衝進美國國會大廈暴動，民主黨醞釀二度彈劾川普。

川普6日在川粉集會上鼓動民眾挺進國會大廈，稍晚大批川粉就闖進國會，霸佔議會、議員辦公室，造成5人死亡，當中包含一名國會警察。川粉國會暴動讓美國政界輿論一夕轉變，民主黨醞釀二度彈劾川普，在川普僅剩10天任期下仍堅持彈劾，目的就是要讓川普未來無法再出任公職。

不過10天的緊迫時間能否讓國會成功彈劾川普？《紐約時報》指出並不是不可能。過去美國會要彈劾總統得經歷調查、聽證會、辯論等長達數周的冗長程序，目的就是要取得議員共識。

根據美國憲法，國會議員能夠以叛國、賄賂、嚴重罪行、輕罪等理由彈劾總統，眾議院須先投票是否贊成對總統提出彈劾指控，若獲得簡單多數投票通過，案件將移交參議院，這時眾議院必須指派彈劾監察人赴參議院進行辯論，總統能夠為自己辯護，參議員則擔當陪審團的角色，最高法院大法官將會監督整起審判。參議院進行表決時，只要現場超過2／3的參議員投下贊成票，總統就會被定罪，換句話說，屆時民主黨需要17名共和黨參議員倒戈，才能成功彈劾川普。

《紐約時報》指出，民主黨若想在短短10天內成功彈劾川普，只要部分共和黨人同意必須採取行動，眾議員就能繞過眾院司法委員會，直接提起彈劾案，並且在眾議院辯論表決，只要眾院投票通過，案件就能立即轉交參院。

另一個辦法是，眾院也可以先壓住案子，等到拜登宣誓就職、民主黨全面掌控眾議院後再移交案子。

《紐約時報》指出，即便川普卸任了，他仍能夠以卸任總統的身份被彈劾，100多年前有相關先例。1876年，美國眾議院因貪汙案彈劾總統葛蘭特（Ulysses Grant）的戰爭部長貝卡納普（William Belknap），即便貝卡納普在那之前就已經辭職，案件仍移交參議院，參議院當時考慮是否要審理一名卸任官員的案子，最終仍決定進行審理，不過當時參院投票後宣布貝卡納普無罪。

目前眾議院律師正在了解彈劾卸任總統的司法問題。

(中時新聞網)