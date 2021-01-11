【回憶殺】大陸影后章子怡因41歲演出15歲少女角色掀起軒然大波，她一度爆氣開罵片商「別再消費我行銷少女感了」，想不到招來更多酸民，不僅過往的大學嫩照曝光，昔日的異國戀情再度翻出來討論。

章子怡出生普通工人家庭，因母親認為跳舞可改善瘦小的身材，便栽培章子怡習舞，一路考上中央戲劇學院戲劇表演系，與袁泉、梅婷、秦海璐、劉燁等是同學。就讀期間她參與一場試鏡認識張藝謀，但當時並無特別來往，直到一年後她收到張藝謀的電話，問是否有意願出演電影《我的父親母親》，想不到此片徹底翻轉章子怡的命運，得到大眾電影百花獎最佳女主角的榮譽，全大陸民眾瞬間認識這位20初頭歲的女孩。

章子怡大學拍《我的父親母親》獲得關注。（圖／微博）

章子怡得到張藝謀的賞識，在武俠電影《臥虎藏龍》擔任玉嬌龍走紅全球，陸續接演《英雄》、《2046》、《尖峰時刻》、《十面埋伏》等都有極好的成績，也是各大國際頒獎典禮中的常勝軍，儼然是能文能武的一線演員；這一切的蛻變過程，電影大師王家衛都看在眼裡，他評論章子怡是一個「非常努力、進取的演員，最亮眼的是她很國際化，對自己要求很高，永遠清楚地知道自己想要什麼，而且做什麼都要做到最好。」

雖然事業運平步青雲，但章子怡的愛情卻曲折不斷，根據《網易新聞》報導，她與張藝謀、成龍傳出緋聞，後來熱戀霍英東集團副總裁霍啟山，多次被拍到約會、車內接吻照，被愛情衝昏頭的章子怡，一度動念定居香港，可惜兩人終走向分手。

接著，章子怡邂逅華納高層艾維·尼沃（Vivi Nevo），展開一段異國戀，但這段感情卻是章子怡心中永遠的痛，兩人2009年同遊海邊，大方在沙灘上談情說愛，卻被狗仔逮個正著，拍下一組章子怡辣穿桃色比基尼的81張清涼照，儘管在西方國家這樣穿無傷大雅，但當年大陸風氣較保守，狠批章子怡作風太豪放，連帶艾維得愛滋病的傳聞甚囂塵上，從此章子怡的形象大跌，各種負面新聞纏身，且照片也被網友酸身材不夠惹火，女神形象徹底崩毀。

章子怡這組比基尼照惹爭議，令她聲勢大跌。（圖／微博）

不過，章子怡並無因此放棄這段感情，兩人共度好幾年的美好時光，在女方父母的催婚下，30歲的章子怡和艾維共同買下北京朝陽區的房屋，為組家庭做準備，正以為能當上美麗新娘子時，艾維對她的態度漸漸冷淡，常常連絡不到人，甚至與多名女星有曖昧關係，惹得章子怡相當不爽，向男友提出「希望你以後注意自己的形象，不要再爆出花邊新聞」的要求，艾維雖然口口聲聲說OK，私下卻繼續風流。

章子怡忍無可忍，只好提出分手，把北京的房子賣出，一半的財產分給艾維，而對方送的12克拉鑽戒也一併退回，徹底斬斷與舊愛的一切聯繫。回首這段刻苦銘心的虐戀，雖然時間早已沖淡許多傷痛，但對章子怡來說，還是給了沉重的16字：「與艾維的那段戀情，是我的屈辱和傷害」。

章子怡本來打算嫁給艾維，可惜真心換絕情。（圖／微博）

揮別不適合的，才能遇到對的人。章子怡2015年終成美嬌娘，嫁給歌手汪峰，婚後育有一對子女湊成好字，加上丈夫與前妻生的女兒「小蘋果」，組成幸福的一家五口，過往的傷痛已不再那麼重要。

章子怡2015年喜成人妻，展開家庭生活。（圖／微博@章子怡）

(中時新聞網)