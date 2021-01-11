過去每年2月是大陸遊客赴澳洲旅遊的高峰，不少大陸遊客為了避寒，會前往南半球的澳洲度假購物，目的地多為黃金海岸。但去年中澳交惡後，再加上新冠疫情影響，最新消息指出，今年2月，若失去春節期間大陸遊客，澳洲零售業和酒店業損失將高達14億澳元（約台幣309億元）。

《澳洲新聞網》報導，今年2月，若失去春節期間「出手闊綽」的大陸遊客，澳洲零售業和酒店業恐將失去高達14億澳元（約台幣309億元）的收入。

根據澳洲統計局數據顯示，2019年來自大陸的短期訪客中，超過20萬人都是在2月到達澳洲，佔全年訪客的14%。但2020年2月時，因新冠疫情的爆發，導致這一數字驟降至2萬1000人，只有前一年的十分之一。

對此，澳洲全國零售商協會首席執行官多米尼·蘭姆（Dominique Lamb）表示，大陸遊客的缺席對澳洲經濟產生巨大的影響。她表示，往年2月，很多澳洲遊客都是帶著空的行李箱到達澳洲，開啟一場高級禮品的購物狂歡後滿載而歸，這種春節期間的盈利讓澳洲零售商收穫大增。

根據統計，2019年2月，赴澳洲旅遊的大陸遊客有20萬6284人，在當地消費共計17.55億澳元（約台幣387.59億元），人均消費超過8500澳元（約台幣187722元）。

零售專家、昆士蘭科技大學教授加里·莫蒂默（Gary Mortimer）強調，今年從零售業到旅行社乃至博彩業，澳洲所有行業都將感受到大陸遊客缺席的影響。

有鑑於此，他說，不少澳洲的零售商已經轉向大陸電商，希望從線上挽回失去的客源，而最新數據顯示，來自大陸的短期遊客減少了99.8%，所以澳洲經濟可能會遭受近14億澳元的損失，這還不包括（澳洲的）國內航班。

此外，昆士蘭旅遊業委員會首席執行官丹尼爾·格斯溫德（Daniel Gscwhind）也預測，該州將錯失超過3億澳元。他坦承，這項影響巨大，尤其是那些高度依賴大陸遊客消費的地區，例如凱恩斯（大堡礁所在地）和黃金海岸。

(中時新聞網)