疑蒸氣SPA走火 宜蘭民宅遭祝融 00:052021/01/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市自強路一棟民宅10日晚間發生火警，所幸屋內民眾順利逃生。(李忠一攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市自強路一棟透天厝，10日晚間11時許發生火警，宜蘭縣消防局派員前往搶救，所幸屋內一對母女順利逃出，據了解，火警發生原因疑似天氣寒冷，使用蒸氣SPA造成電線短路引發火勢。 消防局獲報後出動宜蘭、壯圍、員山分隊救災人車前往救援，起火點在2樓，一度有火苗竄出，救災人員布線搶救，屋內母女第一時間逃生，火警發生確切原因，仍須待火勢控制後才能進一步釐清。 降低石虎路殺風險 苗栗打造專用跨河通道 天冷55人猝死 警追賊百米休克亡 (中時 ) #蒸氣 #SPA #搶救 #屋內 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》Google下架Parler 社媒全面封殺川普 07:062021/01/10 政治 北市大樓下磁磚雨砸中路人 疑天冷致老舊外牆爆裂 15:342021/01/10 社會 基隆步道驚見超巨扁尾怪蛇 內行曝：台灣最毒 12:212021/01/10 生活 看屋筆記： 士林區士林一品(個案＋價格分析) 09:002021/01/10 建案開箱-台北 KTV包廂口角糾紛 男持刀砍傷3人 15:202021/01/10 社會 聯電竹科廠跳電 影響部分產能 04:102021/01/10 財經焦點 烏龜曬太陽忘拿進屋 零下17度慘凍僵 主人下鍋煮竟神奇復活 10:162021/01/10 兩岸 曹西平斗內單日賺將近破萬 陳沂開酸：老藝人晚景淒涼 22:052021/01/10 娛樂 金門民宅佛壇火警 消防火速撲滅虛驚一場 11:082021/01/10 社會 本土病例再現 防疫險翻紅 04:102021/01/10 金融．稅務 月入9萬8不願上繳遭疑養小三？支出曝光眾人怒了 15:082021/01/10 生活 社會熱門新聞 師質疑考試作弊 陸女學生全校第1補考仍獲98分 2天後陳屍池塘 - 社會 兄妹領第1份薪想替單親媽慶生 買不到蝦老闆善心舉動 萬人暖哭 - 社會 開500萬海神上合歡山追雪 車主苦笑曝實況：洗溝了 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 都是國家養我的 獨生子念軍校退伍拒養年邁雙親 下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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