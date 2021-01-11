宜蘭市自強路一棟透天厝，10日晚間11時許發生火警，宜蘭縣消防局派員前往搶救，所幸屋內一對母女順利逃出，據了解，火警發生原因疑似天氣寒冷，使用蒸氣SPA造成電線短路引發火勢。

消防局獲報後出動宜蘭、壯圍、員山分隊救災人車前往救援，起火點在2樓，一度有火苗竄出，救災人員布線搶救，屋內母女第一時間逃生，火警發生確切原因，仍須待火勢控制後才能進一步釐清。

(中時 )