鼎恒數位 2020年營收成長75％ 03:122021/01/11 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎恒數位科技（6738）公告2020年累計營收1億3,511萬元，較2019年成長74.63％。 台伺服器營收 2021年看增7.6％ 潘健成：反映成本 部分產品調幅上看50％ (工商 ) #鼎恒數位科技 #鼎恒 #數位 #營收成長 #年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽力 今年出貨看增 04:102021/01/10 證券．權證 工總：台灣亟需數位時代人才 04:102021/01/10 財經要聞 聯發科 將推5G新晶片 04:102021/01/10 證券．權證 油車VS.電車 加油站生存拚轉型 04:102021/01/10 財經焦點 佳凌 訂單能見度高 04:102021/01/10 證券．權證 元件廠先回溫 今年更旺 04:102021/01/10 財經要聞 南帝 營收連創新高 04:102021/01/10 證券．權證 1月14日 台積電法說 首季續看旺 04:102021/01/10 專題周報 去年轉虧為盈 板卡首季續熱 倉佑華碩 前景看好 04:102021/01/10 產業特刊 沙國因低油價砍預算 04:102021/01/10 專題周報 飛越萬五 台股本周盯兩動向 04:102021/01/10 專題周報 財經熱門新聞 澳2業界哭哭！ 沒了土豪陸客 春節將少撈逾300億 - 財經 美元跌勢收斂 買進時機訊號外顯 - 財經 - 工商 台積電合作夥伴、円星科技M31 董事長林孝平辭世 - 財經 円星科技M31 董事長林孝平辭世 逆風中前行精神令人敬佩 - 財經 16檔Q4營收靚 外資猛敲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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