全聯賣場內的雪梨，標示牌卻寫著「雪梨，哇珍尼佛羅培茲」，讓原PO直呼「看到這個我笑了！」(摘自我愛全聯-好物老實説)

近日，國內風靡一則網路迷因（快速流行的短片），主角是美國流行天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），因為她代言的手機遊戲廣告太過生動，讓民眾印象深刻，越傳越廣。有民眾發現，遊戲廣告中的經典台詞「哇！珍妮佛羅培茲」竟出現在全聯賣場，經轉傳到網路論壇後，更讓網友嗨翻直呼「我也為此而來！」

一位網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團中貼出一張照片，主角是賣場內的雪梨，但標示牌卻寫著「雪梨，哇珍尼佛羅培茲」，讓原PO直呼「看到這個我笑了！」同時也讓許多知情的民眾憑直覺秒回「妳剛剛攻擊我的村莊？」只留下其他不懂哽的人看得霧煞煞。

其實，這是近日席捲各大社群平台的遊戲廣告，該遊戲公司請來珍妮佛羅培茲等人共同演出，其中的經典片段就是她突然出現在賣場，讓收銀員雪莉嚇得直呼「哇！珍妮佛羅培茲！」無厘頭又逗趣的劇情與台詞成功加深民眾印象，並爭相在網上模仿。

同時，近日在Dcard論壇也出現相關討論，一位女網友發文貼出另一張全聯雪梨標價牌表示「酷欸，這到底是什麼商品？」貼文一出，網友紛紛回說「你剛攻擊我的村莊？」、「所以你大老遠跑來就只為了買珍妮佛羅培茲？」、「我⋯也為此而來」、「雪莉，請支援收銀」。

許多人都猜測，這標價牌應該後製而成，或是員工在後台偷改的成果。但有網友指出，「都改好幾天了 員工不會自己改的啦，應該是公司政策。」隨後便釣出一位曾在全聯工作的員工出面解答，她表示，「那個價格卡都是公司上面更改、設計，新的檔期出來，全聯超市的員工只負責印出來然後更換」。

據了解，這則遊戲廣告的中文配音版自去年10月底開始上線，經過兩個月在網上瘋狂洗板後，成為目前超夯的迷因。

哇！珍妮佛羅培茲！WOW! Jennifer Lopez!(摘自YouTube／如經移除請見諒)

(中時新聞網)