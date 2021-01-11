想要在美國新任總統就職前動手的似乎還不只是川普，大陸媒體網紅胡錫進一改之前「應對川普最後瘋狂要有戰略定力」的說法，在川普鬧出暴民攻佔國會的暴亂後，在微博上發了一則短文表示：「1月20日之前的最後10天，是中國大陸給『台獨』勢力一個沉痛教訓的難得視窗期。」此言聞之殺氣騰騰，網民亦熱烈回應稱：「這是要武統了嗎？」

《環球時報》今天就蓬佩奧宣佈解除國務院官員與台灣官員交往限制發表社評稱，如果蓬佩奧在任期結束前夕訪台，解放軍戰機將第一時間飛臨台灣上空，同時給配合蓬佩奧最後瘋狂的台灣當局以「根本性的懲罰」。同時要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天。

經常就美中問題與兩岸問題發表評論的該報總編輯胡錫進在微博上轉發了這篇社評，同時再發一則短文稱：「老胡想說，1月20日之前的最後10天是中國大陸給『台獨』勢力一個沉痛教訓的難得視窗期，也是我們在台海鬥爭中塑造新的戰略杠杆的寶貴視窗期。」

胡錫進的短文未再多做說明，可以解讀為對社評的感言，他或許是認為如果蓬佩奧如果真的突襲訪台，說不定還真的是打擊台獨勢力或解決台灣問題的機會。如果換個角度分析，胡錫進的推文可能意指北京將在1月20日前美國政府交接的時間視窗，對台灣的台獨勢力進行沉痛打擊，以為未來的台海情勢或兩岸關係「塑造新的戰略杠杆」。

對於胡錫進未多做說明的博文，網民的反應相當熱烈，他們表示：「字越少，事越大」、「我覺得你只說兩個字就好———幹他！」、「機會送上門來，別浪費！等著過年更喜慶！」、「必須打疼他，不然過幾天就有人模仿了」、「這次胡說的沒錯！但我斷言，中國政府是不會抓住這個難得的『視窗期』的，原因很簡單：沒這個勇氣。」、「這是公然鼓吹打內戰」。

另外也有很多網民藉機調侃胡錫進說：「如果真要打了，那老胡是屬於洩露軍事機密；如果不打，老胡屬於造謠惑眾。」、「打算梧桐(武統)了嗎？就問一下，梧桐的話，胡錫進是打算捐命呢，還是捐錢買別人的命？」、「老胡答應大家的，你上前線的，大家支持你全家都上去打。不去就是人民的孫子。」、「你是是高級黑啊，難道中國對台政策要看美國臉色？」、「別再喊五筒了，已經絕張了，再喊就是出老千了」。

(中時新聞網)