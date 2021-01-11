瑞典軍工大廠紳寶(SAAB)8日發布聲明稿，證實該公司自主承包商達利思集團(Thales Grou)手中，接下價值3億瑞典克朗(約新臺幣10.22億元)的合約，為英法海軍生產水下反水雷載具，首輛載具將於2022年交付。

紳寶自達利思集團手中接下的訂單，為英法「海上水雷反制措施計畫」(Maritime Mine Counter Measures,MMCM)的一部分。為此紳寶將生產「多次掃雷系統」(Multi-Shot Mine Neutralization System, MuMNS)，即一種能辨識各種水雷並將其排除的遙控載具。

據「DefenseNews」10日報導，MuMNS在一次任務行程中能掃除多枚水雷。紳寶預計2022年交付首輛載具給達利思集團，再交由英國皇家海軍與法國海軍使用。隨著MuMNS的服役，英法海軍將大量使用無人駕駛載台進行掃雷，進而帶動兩國的掃雷裝備與戰術革命。

紳寶在聲明稿中指出，「MuMNS的交付將讓英法海軍能執行更安全、有效率的掃雷任務。這是一項巨大的成功，因為操作人員可在安全的距離內排除多枚地雷」。

聲明強調，「MuMNS建立在紳寶成熟的無人駕駛技術與反水雷方案，並以功能強大的模組化系統提供新世代的水雷辨識與處理。這意味著無與倫比的作戰能力與靈活性，可大幅提升作戰節奏，降低反地雷作戰的成本與人員風險」。

「DefenseNews」指出，英法之間的掃雷計畫源於2國於2010年簽署的《藍卡斯特宮條約》，初步研究計畫則開始於2015年。除紳寶的水下無人載具，MMCM還有5種科技裝備，分別由達利思、ECA公司與ASV公司生產，項目涵蓋機器人與感測器等等。

(中時新聞網)