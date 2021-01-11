為了解食用巧克力是否會增加冠狀動脈疾病風險，位於美國休士頓的貝勒醫學院針對33.6萬名巧克力食用者，進行長達5年的綜合數據分析。結果發現，相較於每週次數低於1次的人，每週吃超過1次巧克力的人，動脈阻塞的風險下降8%。事實上，根據現有文獻回顧，巧克力不僅「顧心」，還能減少發炎、增加好的膽固醇、降低阿茲海默症風險等好處。

這項研究已發表於研究團隊指出，2020年7月份的《歐洲預防心臟病學期刊》上。研究團隊指出，「巧克力其實是有助於心血管健康的營養食物。其中富含類黃酮、甲基黃嘌呤(methylxanthines)、多酚與硬脂酸，這些可減少身體炎症並增加好的膽固醇(高密度脂蛋白膽固醇，HDL)」。

研究指出，類黃酮等可降低血壓、改善血管功能，使血液能有效地在體內輸送氧氣與養分，並帶走廢物。換言之，食用巧克力降低心臟病與中風的風險，也讓心血管疾病致死的機率下降。

事實上，學界對巧克力好處的發現不僅於此。據《BMC醫學》期刊刊登於2010年6月的一篇論文，食用黑巧克力長達2週的高血壓患者，其血壓降低的幅度遠大於服用安慰劑的測試者。

此外，據哈佛大學研究團隊針對逾5.5萬人展開長達13年的研究顯示，與每月吃巧克力少於1次的人相比，每週食用2到6份巧克力的人，心房微顫的風險降低約20%。不過，如果每週吃超過6份巧克力的人，前述效益就會減損。此外，巧克力還能減低壓力，提升運動成績。

不過，由於貝勒醫學院對巧克力食用者的攝取量，僅用含糊的次數來衡量，並沒有精確界定攝取總量；加上研究對每週食用巧克力的習慣，沒有具體區分攝取的是黑巧克力、牛奶巧克力，還是其他類型的可可。甚至，塔弗茲大學營養科學與政策教授奇登斯坦質疑，這份報告根本沒有考慮食用者的生活習慣。

其表示，「獨立影響心血管健康的因素多元。一位經常吃巧克力的人卻更健康、體重也維持在理想數字，跟他經常從事體能活動或壓力較低也有關係」。換言之，忽略生活習慣可能造成研究結果失準。

其強調，雖然部分研究表明，黑巧克力可帶來多種好處；但更好的做法是維持均衡飲食，適度食用黑巧克力，並過著健康的生活方式，如充分睡眠與運動。巧克力本身絕對不能代替心臟病治療。如果用巧克力取代任何一種食物，很可能造成體重增加。

畢竟，美國心臟協會警告，標準的深色巧克力棒雖含有70%至85%的可可，熱量卻高達600大卡，還含有24克的糖。因此，營養學家通常建議，黑巧克力1份的量應維持在1盎司，以兼顧健康與熱量攝取。

(中時新聞網)