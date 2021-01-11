「氣質音樂才女」林逸欣和從事科技業的圈外男友Tony交往5年半，感情穩定。1月5日深夜，本刊記者行經台北大稻埕，看到他們剛結束和李運慶、洪詩情侶檔的「Double Dating」；兩人在路邊等車時，林逸欣全程只有一號表情，Tony則極力耍寶想要逗樂她，卻始終得不到熱情回應，最後小倆口更一起在路旁「亞洲蹲」，完全無偶包。

本刊記者1月5日晚間11點半，在大稻埕知名潮州菜餐廳外，看見林逸欣和男友Tony以及李運慶與洪詩兩對情侶，剛結束為洪詩舉行的慶生趴，一行人正在向代客泊車的服務人員拿鑰匙準備取車。隨後眾人走向李運慶金龜綠色的車邊，洪詩照慣例先在副駕駛的位置上坐定，李運慶則是將東西放好後坐進駕駛座，但沒有即刻發動車子，而是和林逸欣與Tony聊天。

李運慶先將大小物品放到車上，隨即坐進駕駛座開啟聊天模式。（圖／本刊攝影組）

不知是否因為夜深，洪詩看來似乎有些疲累且不耐久候，開始扮起鬼臉，右手還不安分地摳鼻子，李運慶則在五分鐘後下車與眾人寒暄，臨別前還和Tony來個熱情擁抱。不過當他轉向林逸欣準備說再見時，或許是顧忌各自的另一半都在場，兩人先是上演隔空擁抱，女方則是伸手要和他握手，接連舉動看來相當搞笑。

洪詩上車後，似乎不耐久候，開始挖起鼻孔殺時間。（圖／本刊攝影組）

最後Tony看不下去，直接拉起林逸欣的手搭上李運慶的肩膀，讓兩人擁抱道別，這才化解尷尬；有趣的是，當下李運慶的手全程呈現僵硬握拳姿，就怕碰觸到不該碰的地方。尷尬場面結束後，李運慶再度與友人道別，這才坐上他熟悉自車的後座，不過這次他沒找代駕，改由一名圈外友人負責開車。

在半推半就之下，李運慶終於和林逸欣以擁抱道別，但手呈現僵直狀態，不敢碰觸對方。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)