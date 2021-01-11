2020年10月29日下午，22歲男子李祐瑜前往高雄市前鎮區鎮東一街找翁姓友人，卻在巷口和剛好走出家門、患有「妄想型思覺失調症」的陳姓男子對看了一眼，雙方爆發口角肢體衝突後，陳男轉身跑回家，不久即手持兩把刀衝出家門，朝李男追砍，導致李男頭胸及手腳被砍十刀，當街噴血慘死，黃鈺真當時看到電視新聞報導，還和丈夫討論「好可憐，這麼年輕就被殺死了！」殊不知，死者就是她17年來朝思暮想的兒子。

和撞球教練丈夫黃敬晉一起經營撞球館的黃鈺真，夫妻倆過著平淡幸福的日子，雖前一段婚姻令黃女不堪回首，但黃女仍不時思念和李姓前夫所生的2名幼子。

李祐瑜的生母黃女和再婚嫁給撞球教練，2人因黃女前段婚姻所生的兒子遭人砍死，都相當難過。（圖／宋岱融攝）

去年10月29日在街頭遭陳男無辜砍殺多刀喪命的李祐瑜，案發後，黃女在新聞上看到媒體報導，當時黃女還曾告訴丈夫「「死者好可憐，這麼年輕就被殺死了！」3天後，卻接到17年未見面的前夫傳來的簡訊，「你兒子被人殺死了」，黃女才知原來新聞中無辜被砍死的年輕人竟是她的親生兒，讓她心如刀割。

對於親生兒遭砍死，長子吸毒入獄，黃女自責難過到胃疾復發，忘了是前夫對她家暴才不得已離家，懺悔地對前夫說「是她對不起兒子」；為了完成兒子想見媽媽的最後遺願，黃女前往殯儀館送兒子最後一程，她接受本刊專訪時，仍自責落淚：「兒子的死是她心裡永遠的痛和遺憾」，如今只能靠兒子朋友給的照片追思撫傷帥氣的兒子。

黃女和前夫對話，透露當時看到新聞，不知死者竟是自己的兒子，難過的想以自己的命換兒子的命。（圖／黃女提供）

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(中時新聞網)