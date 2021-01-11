面對萊豬侵台，知名餐飲連鎖店「鬍鬚張魯肉飯」取得農委會台灣豬標章後，卻被爆部分產品使用西班牙豬肉，成為眾矢之的。然而，一名知情業者爆料，其實這是負責核發標章的「財團法人中央畜產會」為了「衝業績」，申請時非百分之百國產豬也能過關。

諷刺的是，近日標章之亂最著名案例──知名餐飲連鎖店「鬍鬚張魯肉飯」（鬍鬚張）去年十二月二十六日順利取得台灣豬標章後，卻爆出一款便當使用進口豬。外界因此認為，即使業者拿到台灣豬標章，賣的卻不一定是台灣豬，完全打壞標章公信力。

眼看鬍鬚張標章事件延燒，陳吉仲立馬出面滅火，強調今年元旦起將加強稽查張貼標章的業者，「肉品來源必須是百分之百的國產豬，違者最重開罰四百萬元。」畜產會也澄清，鬍鬚張之前已進口一批豬肉，預計今年三月用完後，就會全面改用國產豬肉。之所以發生如此離譜情事，知情人士爆料，與農委會和畜產會為了衝績效，便宜行事有關。

去年十月起，農委會一聲令下啟動台灣豬標章制度，誓言第一階段要完成認證十萬家業者的目標，還掛保證「業者一個月內就可以拿到標章」，畜產會並於十一月開始受理申請。

一名知情業者爆料，農委會的政策一出，畜產會自然背負「業績」壓力，結果就是選擇「讓步」，「雖然『台灣豬證明標章使用切結書』的官方範本，只有『切結人切結本店所生產、販售或使用含豬肉、豬直接可食用部位及其加工製品之主原料，為國內飼養豬隻。』等語，看似天公地道，背後真相卻不是如此。」

根據業者提供已簽署的切結書（左），跟農委會公布的範本（右），可看到一字之差（紅框處）承諾就大打折，但農委會仍讓此切結書過關。（圖／讀者提供、翻攝畫面）

業者指出，農委會與畜產會為了「核發標章衝績效」，竟偷偷「加工」，與業者協議可將切結書上的「為國內飼養豬隻」加了一個「多」字，變成「多為國內飼養豬隻」，同時約定進口豬肉使用期限，「官方等同便宜行事核發標章，鬍鬚張根本就是被趕鴨子上架，農委會害了他們的信譽。」

針對台灣豬標章查核爭議，農委會畜牧處副處長江文泉表示，僅先進行書面審查，現場稽查只針對高風險業者，而且「核發完都會去查」；至於針對高風險業者及元旦以來的稽查件數，他則說：「執行面要問畜產會，他們會比較清楚。」另外，本刊記者致電給畜產會，至截稿前未獲回應。鬍鬚張公關經理林振益則不願再提及此事。

對於鬍鬚張捲入標示不實風波，業界認為，畜產會核發的台灣豬標章查核不彰，形同趕鴨子上架。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)