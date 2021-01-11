由於小英政府拒絕標示豬肉含萊克多巴胺，掀起進口豬肉和臺灣豬肉的「標章之亂」。除了農委會和衛福部相繼提出臺灣豬標章和臺灣豬貼紙，各縣市也紛紛推出「專屬認證」，形形色色的圖案不僅讓民眾眼花撩亂，怨聲四起，商家更在年節前夕，為了更改包裝一事苦不堪言。

擁有七家食品自營店的「第一名店」管理研發主任蘇昱妃表示，「為了拿到農委會的臺灣豬標章，我們得備妥檢驗報告、屠宰證明及產銷履歷等，提供畜產會檢查與稽核；不過，總公司拿到的標章不能給其他分店使用，每家分店都要自己獨立提出，過程繁雜冗長，我們一邊要管理產品，一邊要處理文件申請，負擔無以復加。」

「年關將至，包裝標示也帶來另一項困擾。」第一名店副總經理王維君搖頭說，「我們最有名的產品是豬肉丸、豬肉酥與肉燥，這些都是豬肉加工產品，消費者都相當擔心豬肉來源；新政策實施後，產品除了原有的『原產地』標示，還得加註『來源地』，等於在送禮的年節前得全面為產品『換裝』，員工都忙到天昏地暗。」

農曆春節即將到來，各式年貨年菜商品都得因應台灣豬認證換上新來源標示，店家深怕會因此耽誤出貨。（圖／馬景平攝）

針對陸續傳出標章不實的消息，臺灣民眾黨立委蔡壁如表示，標章失去可信度，最大的傷害是民眾對政府的信任大打折扣；另一方面，對廠商來說，已經演變成『人人自危』的局面，政府不做源頭管理，卻要好人證明自己是好人，顯然沒有做好配套措施。

針對臺灣豬標章查核爭議，農委會畜牧處副處長江文泉表示，僅先進行書面審查，現場稽查只針對高風險業者，而且「核發完都會去查」；至於針對高風險業者及元旦以來的稽查件數，他則說：「執行面要問畜產會，他們會比較清楚。」另外，本刊記者致電給畜產會，至截稿前未獲回應。

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(中時新聞網)