往山裡去吧！谷關位於群山環繞的高地，不僅是山中的溫泉之鄉，遺世獨立的松鶴部落也在這裡，還能在森林裡的農場民宿享受烹飪樂趣，盡情品味山居歲月的美好。

從台中出發，沿著台八線往山上開，一路林蔭繁茂、山嵐氤氳的宜人景致，令人忘憂。直到耀眼的紅色大橋——「松鶴橋」映入眼簾，提醒著我們，已來到泰雅族人世居的松鶴一帶，而我們預約的民宿廚房活動就在不遠處。

「私房雨露休閒農場」的主人在園區裡種植了落羽松、楓樹、五葉松、桂花、肖楠及櫻花等樹木，不同季節造訪，皆有不同風情。（圖／于魯光攝）

「私房雨露休閒農場」原本是主人江家人來遠離塵囂的祕密基地，長年在外經商的江爸爸，每次回到台灣都會到谷關泡湯放鬆，因為太喜歡這裡的環境，決定買下一塊地，由全家人共同規劃，每夜整個山區的霧氣化成雨露，清晨時會看見一閃一閃、晶瑩剔透的露珠鋪滿階梯與草原。

私房農場 學做在地美食

幾年前江家決定將六千坪的森林大院對外開放，款待同樣喜歡山林的人，大女兒江孟柔負責餐廳與旅宿、小女兒江孟純喜愛烘焙，每天手作麵包與甜點。江家人認為一簞食、一瓢飲都該心存感激，園區遍植約三十種以上的蔬菜、水果及香草，旅人來此處必須種菜、摘菜、做菜，感受土地溫度之後，才能感受從產地到餐桌的滋味。

這次的主題是「當八仙山遇見太平洋」，江孟柔教大家做「野菇味炊飯」、「香烤馬告鬼頭刀」、「香蘭蔬果拌海味」等三道料理，現場大夥兒換上圍裙、頭巾，顯得興致勃勃，熱鬧非凡。

農場舉辦農村廚房活動，讓學員們感受自己動手做在地特色料理的樂趣。（體驗活動1,480元／人）（圖／于魯光攝）

來自台東成功漁港的鬼頭刀，以自家種植的刺蔥、檸檬、香芧，及薑黃粉、米酒等佐料醃漬，放進烤箱熱烤，上桌前再加一點馬告提味，便是主菜「香烤馬告鬼頭刀」。肉質細嫩的鬼頭刀在辛香料的加持下更顯鮮美甘甜。

「香烤馬告鬼頭刀」上桌前再加入馬告，具有為鬼頭刀風味畫龍點睛。（圖／于魯光攝）

飯後，在院落中隨意漫步，享受寧靜舒適的午後時光，建議放鬆心情坐下來，慢慢地聆聽山與風的自然對話。若正巧遇上落羽松、楓樹隨著季節轉換，黃、紅、綠色相互交疊的時節，怎麼拍都美。

松鶴部落 體驗傳統技藝

由私房雨露休閒農場步行到鄰近的「松鶴部落」只需十幾分鐘。早期為泰雅族原住民聚落，原名「德芙蘭」，意為水源豐沛土地肥沃、適合人居住的地方，日治時期開發八仙山林場，這裡成了林場鐵路上的久良栖站，是伐木運材的重要基地，日本人在附近以檜木興建許多官舍與房屋，形成現今松鶴部落林場巷的檜木板屋群，隨著林業從興盛轉衰，這裡也逐漸被人遺忘。

「泰好玩獵人體驗營」的成年禮獵人試驗，帶遊客體驗原住民鋸木頭的樂趣。（圖／余玫鈴攝）

正站在林場巷遙想當年榮景之際，突然有幾位遊客亂入，原來是參加「泰好玩獵人體驗營」的團體，帶領的泰雅文化產業團隊都是返鄉青年，為了將部落耆老的傳統技藝傳承下來，規劃了成年禮獵人試驗、泰雅獵刀DIY、搗米體驗等活動，為發展部落觀光而努力。

松鶴部落林場巷的整排檜木板屋，正是當時的林務局員工宿舍。（圖／于魯光攝）

此處的另類景點是有「松鶴全聯」之稱的「阿嬌姨的店」，由於部落裡還沒有便利商店，「阿嬌姨」除了賣日用品、菸酒，負責瓦斯配送，還讓山區農民寄賣蔬果農產品，當地特產五葉松汁、紅藜饅頭，這裡都買得到。

到松鶴部落必喝的五葉松汁，是用五葉松葉加入水榨汁、過濾，再添加檸檬、蜂蜜做成的飲品。（圖／于魯光攝）

而熱心的阿嬌姨也是松鶴部落發展的關鍵人物。二○○四年敏督利颱風引發「七二水災」，當地受創嚴重，她致力於部落重建，也協助帶領觀光客導覽，解說泰雅族紋面文化的同時，用水蠟筆為遊客象徵性地畫上代表成年及成就的印記。

阿嬌姨在店內以水蠟筆為遊客紋面，代表成年禮的儀式。（圖／于魯光攝）

谷關溫泉山巒美景作伴

離開松鶴部落，開車上路前進「谷關溫泉」。谷關溫泉是日本人在台開發的第二個溫泉區，水質好、屬弱鹼的碳酸氫鈉泉，還擁有「生男湯」的傳說。這一帶的溫泉旅館林立，已有歷史感的「谷關吊橋」將兩邊的商圈串連起來，走上了石階梯，觸目所及的日式木造建築、日式燈籠、祈願牆，讓人有來到日本的錯覺。

當地最具代表性的吊橋「谷關吊橋」，是早期居民仰賴生活的重要通道。（圖／于魯光攝）

谷關吊橋旁的觀景平台可欣賞附近的群山，正好有九重葛等花朵盛開，增添美感。（圖／于魯光攝）

若是想要多了解溫泉，建議到「谷關溫泉文化館」走一趟，館內不但有全台及世界各地溫泉的詳細解說，還設有多媒體裝置介紹水質成分、療效、探勘小故事等等，非常有趣。館外的溫泉公園還設有免費的「溫泉魚去角質溫泉池」，坐在這裡一邊泡腳、一邊欣賞山巒美景，有說不出的暢意。

「谷關溫泉文化館」旁的公園區設有「溫泉魚去角質溫泉池」，不少人帶著一家大小來泡腳。（圖／于魯光攝）

台灣觀光代表「喔熊」公仔不只推廣泡湯，還提醒防疫期間要記得戴口罩。（圖／于魯光攝）

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(中時新聞網)