中華電信繼2020年5月取得Azure ExpressRoute台灣授權服務提供商、7月取得Azure CSP雲端服務金級合作夥伴後，2021年開春再度取得Azure最高階專業認證Azure Expert Managed Services Provider，成為大中華第一家取得Azure Expert MSP的電信商，也是台灣唯一同時具備Azure Expert MSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商。

中華電信數據通信分公司總經理林昭陽表示，微軟是全球數位轉型典範，近年從Windows、Office等熱門產品的提供者，轉變成能完整提供公有雲(Azure)、私有雲(Azure Stack)、邊緣雲(Azure Stack Edge)等服務的供應商。中華電信此次取得Azure Expert MSP後，將結合認知科學、大數據、區塊鏈、DevOps，提供客製化解決方案、混合雲等虛實整合的專業服務。未來也將帶動台灣產業發展5G、AI、物聯網、大數據等新應用，協助各產業擁抱5G及AIoT數位轉型大戰略，全面加速台灣產業數位轉型。

中華電信與微軟自2019年10月21日於美國西雅圖微軟總部簽訂全球戰略合作意向書(LOI, Letter of Intent)後，一直是微軟認證雲端解決方案極重要的合作夥伴。 目前世界500大企業中已超過95%的企業使用Azure，面對疫情急速攀升的轉型需求，企業比以往更需要Azure支援使其關鍵工作營運不中斷。

微軟Azure Expert MSPs認證計畫，全球僅遴選百大合作夥伴成為Azure Expert MSP，以高標準規範激勵微軟全球合作夥伴持續強化服務能力，協助企業加速實現轉型目標，中華電信獲此認證，不僅證實具備全球技術水準的專業能力與雲端解決方案開發能量，更代表具有豐富營運經驗及達成7×24小時技術支援服務水準。 隨著全球雲端需求急速擴增，微軟在2020年10月26日宣布在台灣設立首座Azure資料中心區域，使得台灣成為亞洲數位轉型中樞。中華電信表示，身為Azure Expert MSP，擁有270張以上微軟專業證照，結合既有網路、多雲交換平台CMCX、專業IDC機房等ICT領域優勢，提供企業及政府六大專業管理服務，包含IaaS/PaaS/SaaS服務建置、高可用性規劃/風險評估/服務移轉、自動化雲端管理平台服務、災難復原服務與持續營運規劃、服務水準精進與成本管控、用量管理與流程自動化。企業及政府將所需應用服務託管於中華電信MSP團隊，更能專注於核心業務加速數位轉型。

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