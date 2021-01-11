【1】高鐵南延屏東 加碼設科學園區

行政院長蘇貞昌10日視察屏東高鐵特定區，送給屏東鄉親大禮，除了高鐵將南延到屏東六塊厝外，特區內也將設立屏東科學園區、屏東加工出口區擴區、運動休閒產業園區，打造科技人新故鄉。陪同視察的高雄市長陳其邁也在臉書附和大讚：「高雄好、屏東好，台灣會更好！」

【2】批前瞻5G膨風 藍白磨刀砍預算

前瞻第三期特別預算將在立法院臨時會闖關，在野黨立委發現，前瞻計畫中，各部會以5G為名，匡列多項建設與補助，民眾黨立委高虹安指出，相關計畫欠缺主導性，且有疊床架屋問題；國民黨立委賴士葆則質疑通傳會(NCC)拿155億元補貼5G業者，形同政府退佣給業者，提案全刪。

【3】甜心主播遭恐嚇 前記者搞的鬼

曾被喻為「甜心主播」的三立新聞網楊姓女主持人，前年屢遭人以無聲電話、電郵恐嚇，影射她向廠商開口要好處、騙人要做業配新聞，並附她走路、住處大門照片，刑事局查出是前三立電視王姓男記者與李姓友人所為，台北地檢署已依恐嚇危害安全罪起訴2人。

【4】比特幣續狂飆 10天暴漲4成

比特幣近來的瘋狂漲勢絲毫沒有停歇，稍早逼近42000美元，再創歷史新高。開年短短10天便漲近4成。美國知名基金經理人米勒（Bill Miller）認為，比特幣價格愈高風險愈低，預期未來12至18個月比特幣續漲100％。

【5】光良零收入年終撒錢顧員工

光良9日在台北小巨蛋舉辦「今晚我不孤獨」演唱會，順利落幕，他舉辦這次演出不簡單，原訂去年3月14日，受疫情影響延期至今，他去年因疫情幾乎零收入，身為老闆的他，會發年終給同事？他說，還沒討論，不過公司前幾年有規畫投資，現在不需要掏老本出來，他也會照顧到北京、馬來西亞的同事，讓員工安心。

(中時新聞網)