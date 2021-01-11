塞爾提克主場與熱火11日的比賽被迫延期，根據美媒《The Athletic》記者報導，雖然塞隊勉強湊出8位球員，但熱火有一人(姓名未公開)的新冠肺炎檢測結果是未確定，使得他們可出場人數低於聯盟規定的8人。聯盟官方隨後公告證實改期，補賽日期待定。

塔圖(Jayson Tatum)前日傳出染病之後，塞爾提克第二得分手傑倫布朗(Jaylen Brown)也被隔離，他們目前共有7人因防疫規定無法出場，加上肯巴沃克(Kemba Walker)等兩位傷兵，折損9人之多。

塞爾提克剩下的8人是佛爾(Tacko Fall)、尼史密斯(Aaron Nesmith)、普利查德(Payton Pritchard)、斯馬特(Marcus Smart)、泰斯(Daniel Theis)、華特斯(Tremont Waters)、愛德華茲(Carsen Edwards)、傑夫提格(Jeff Teague)。儘管主將都沒了，但人數還夠所以被聯盟允許比賽。

熱火原本有3位傷兵與布雷德利(Avery Bradley)一人被防疫政策隔離，但是出現一位必須進一步檢驗的球員，那位球員的接觸者可能被列入追蹤，導致熱火暫時無法湊齊8人。這是自開季的火箭、雷霆之戰以來再次因防疫暫停賽事，美媒ESPN補充報導，儘管各隊人手短缺，暫時不會危及球季，聯盟目前沒有計畫喊停整個例行賽。

(中時新聞網)