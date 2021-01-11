連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2020年12月自結合併營收1.31億元，月增1.52％、年增達19.13％，續創同期新高。第四季合併營收3.94億元，雖季減1.24％、仍年增達14.71％，改寫歷史次高。累計全年合併營收14.8億元、年增達14.2％，創下歷史新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，集團以「麥味登」早午餐連鎖加盟為主體，雖然去年餐飲業普遍受到新冠肺炎疫情影響，但以國民經濟美食為核心的揚秦，由於屬於民生消費的剛性需求，使營運僅受些微影響，且加盟展店成績更勝以往。

揚秦旗下擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，其中麥味登去年全年展店146家，去年第四季開放加盟的炸雞大獅亦新展10家門市，隨著店數增長帶動營收增加，規模效益顯現帶動成本降低，使全年營收創下新高佳績。

截至去年底，麥味登全台店數達838家、炸雞大獅全球達39家，REAL在台有5家店。卓靖倫表示，雖然疫情未來發展仍不明朗，但揚秦各品牌已有應對疫情經驗與作為，將以「麥味登」及「炸雞大獅」2大品牌同步拓展加盟店規模，以雙引擎驅動集團營運持續成長。

卓靖倫指出，麥味登今年將續朝年底達1000店邁進，並打造讓消費者安心的購物體驗，加強快速外帶便利性、靈活運用外送服務，並以數位應用與策略聯盟擴增品牌接觸點，目標會員數由現有16萬人衝到100萬人。

炸雞大獅今年將加速國內加盟拓展業務，並積極參與各節慶活動與市集，設置快閃店增加品牌知名度，以全球突破100店為目標。而REAL除了主打台灣在地食材結合歐式麵包外，亦將積極發展手作特色商品，搶進伴手禮市場。

(時報資訊)