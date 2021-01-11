該買這個在廣告聽過的產品呢？還是買另一個成分含量比較高的配方呢？你是否也有類似挑了老半天，就是看不出哪一個保健產品比較好的經驗呢？直實上挑選保健產品有許多的訣竅，本週微笑將從產品的成分標示，來教大家如何看懂保健食品的含量。

在開始前，微笑總要不免俗的先提醒大家，購買保健食品前，一定要先「清楚認清自我狀況及需求」及「保健目的」，再去思考產品的問題，少了前面的步驟，就難以確認產品是否合適。挑選產品除了看產品的名稱、認證、廠商資料外，更重要的是，要能看懂「成分標示」。

挑選保健產品有許多的訣竅，專業藥師從產品的成分標示，教大家如何看懂保健食品的含量。(圖/微笑藥師網提供)

第一招：看清楚有效成分的「含量」

微笑在先前的文章《買保健品前，看清楚含量》中，就以市售護眼產品常出現的標示陷阱，來提醒民眾看清楚成份標示的重要性，不過若只提及護眼產品的標示問題，民眾也很難以此類推到其它功能的保健食品。所以本篇文章第一節，微笑一併列舉其它常見保健食品的標示陷阱，讓你不再當冤大頭。

不少民眾有選購益生菌的經驗，也會特別注意益生菌的菌數含量，例如每份含100億菌(CFU)，但是…你可否注意過產品是否有明確標示各菌株的含量呢？其實不同益生菌菌種對於人體的幫助大不相同；例如嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus，俗稱A菌)常駐於小腸；而比菲德氏菌(Bifidobacterium bifidum，俗稱B菌)多存在於大腸，且結構呈Y叉型，能於大腸表面形成一層保護層，降低食物對於大腸的刺激；鼠李糖乳桿菌（Lactobacillus rhamnosus GG, 簡稱LGG)，用以改善腹瀉的效果佳。倘若一個益生菌產品，沒有明確標示各菌菌株含量，那怎麼確定該產品是否適合你呢？

另外，大家常買且認為安全性高的B群，屬於水溶性維生素，不太容易會有過量的問題，但是維生素B6及維生素B9（葉酸）兩者有明確限定每日上限攝取量，長期攝取過量有可能引起噁心嘔吐、神經感覺異常、步態不穩、手足麻木等。所以囉，如果你服用二種以上含維生素B群的保健食品，千萬記得各種產品維生素B6的總攝取量不要超過80毫克，而維生素B9(葉酸)則不建議超過1000微克。

最後附帶一個最近很夯且常被諮詢到的成分NMN，為人體NAD+的前驅物質，參與人體各種生理機轉的氧化還原反應，也是人體許多代謝機轉的輔酶，例如與DNA修復有關的PAPR家族蛋白、與鈣平衡相關的CD38及CD157以及與人體衰老有關的Sirtuin家族蛋白。

姑且不論是否真的有效(因為目前只有人體口服安全性研究，沒有明確相關人體資料發表)，單論成分標示就大有玄機，許多直銷通路或是來源不明的網購產品，並沒有明確標示成分中NMN含量，而是寫花椰菜萃取物(含NMN)或XX萃取物(含NMN)等，此等標示不清楚的產品，千萬不要貿然購買。

所以微笑藥師建議民眾，在審視保健食品時，不僅要看成分及含量外，更要看「有效成分濃度」。

第二招：注意有效成分的活性

如果產品的主要成分是酵素或是具活性，就必須注意產品是否有標示出活性。

例如大家耳熟耳詳的納豆激酶具有活化體內抗凝血酵素的活性，同時還具有溶解血栓的作用。但是納豆激酶的品質及效果，並不能以每粒產品含多少毫克來判斷，因為酵素的活性，是以其特殊效價單位來計算。

如鳳梨酵素就以消化蛋白質的能力來作為效價單位，而納豆激酶則是以其血栓纖維蛋白溶解率FU(Fibrinolytic Units)來作為其活性之單位，市面上的納豆激酶產品，每公克4000FU~20000FU的都有，如內容物為每公克含有4000FU的納豆激酶500毫克的膠囊或錠劑，與每公克含20000FU的納豆激酶產品100毫克，兩者生理活性是相等的，所以選購納豆激酶時，應留意的是標示中每單位（每粒膠囊、錠劑或粉狀一次服用量）的「FU」數而非毫克數。

至於常被用於幫助消化、化炎消腫的鳳梨酵素，一般來說，應用於消腫抗發炎的劑量約200-800毫克(劑量範圍大，主因為各研究採用鳳梨酵素效價不同，常用MCU、GDU、CDU及DU來標準化)。

但為什麼鳳梨酵素有這麼多種不同的活性單位呢？原因在於酵素具有專一性，不同的酵素活性單位能代表酵素作用的特性，例如GDU表示鳳梨酵素消化明膠的效力；CDU則是消化酪蛋白的效果，所以不同酵素單位之間是無法互換的。換句話說，如果產品用不用活性單位標示，是無法比較彼此間的活性強弱的。

另外，值得一提的是，益生菌不是只有活菌才具有保健效果，甚至在特定狀況下，死菌的甚至優於活菌。

活菌能定殖於腸道，發揮整腸的作用，且改善效果縱使停止服用後，仍可維持一段時間；壞菌雖然沒有活性，但仍可沖刷掉佔據於腸道表面的壞菌，降低菌數，減低其影響，但調整腸道效果不及活菌。但是加熱形成的「死」菌體，由於體積較小，激活身體免疫的作用大大優於活菌，所以囉，如果是要調整腸道，一般建議選用活菌；倘若主要是增加免疫功能，則會建議選用死菌體。

第三招：搞懂每份的觀念

相信許多人都會比較不同產品的成分含量，但卻都忽略「份量」的觀念。例如A款魚油成分標示含有600毫克omega-3，而B款魚油標示含量為500毫克，乍看下，A品牌含量較高，但仔細一下，不難發現，A牌產品成分標示為每份2粒膠囊共含600毫克omega-3，換言之，每粒魚油膠囊1公克，omega-3的含量是300毫克，反而比B牌魚油還低。

搞懂每份的觀念，是檢閱保健食品標示前的必要功課。(圖/微笑藥師網提供)

另一方面查看成分表時，不要只看有效成分的含量，一定要注意每粒產品的總體積，如果一味的挑選含量較高的配方，卻忽略自己吞嚥膠囊的可行性，最後的下場就是要把膠囊剪破，惹得一口腥啊。

注意：成分愈多，不代表愈好

不少民眾挑選保健產品時，總希望成分種類愈多愈好。事實上，「如果一個產品的成分種類愈多，相對的，各種成分的含量就鐵定愈少!!!」為什麼呢？例個簡單的例子，如果拿一般膠囊可以添填1000毫克的物質(通常有特定比例必須添加賦型劑)，如果該產品僅含三種成分，那扣除賦型劑，若成分均分，可能每種成分各300毫克。但倘若該配方共含10種成分，是不是一定有的成分多，有的少，甚至變成「樣樣通，樣樣鬆」的笑話。

所以微笑建議民眾，不是成分種類愈多愈好，配方有符合自我需求即可，並仔細審視自己需要的保健成分含量是否足量。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)