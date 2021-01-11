寒流南下轉濕冷，氣象達人彭啟明表示，今下半天開始寒流逐步接近，今晚到周三清晨許多地方都是10度以下低溫，台北8度、空曠地區6度，最冷時間點落在周二深夜到周三清晨，台南以北下探5度，周三白天起回暖4天，接著周六(16日)下半天起及下個周末(23、24日)又會有2波冷空氣報到。

彭啟明在臉書表示，今天清晨各地溫度12-13度，空曠區域10-11度，白天回溫有限，下半天開始寒流接近，今晚到周三清晨都持續低溫，台北市8-9度，空曠地區6-7度，要看當時的輻射冷卻程度，最低溫落在周二深夜到周三清晨，中南部平地留意空曠低溫，僅5-7度，直到周三白天回溫。

彭啟明說，周三到周六逐步回溫轉晴，一天比一天暖，中午高溫22-24度，清晨12-15度，早晚溫差大，下一波冷空氣可能在周六(16日)下半天到周日(17日)接近，再轉濕冷，目前預測強度比不上這波寒流，時間也較短，預期下周一(18日)又回暖，不過到下周末(23、24日)，可能又有波冷空氣南下，近期還看不到比這波寒流更強的系統再接近，暫時不需要擔心。

彭啟明說，這兩天的濕冷、山區降雪到周二就會告一段落，周二起逐漸轉乾。他解釋這次的冷和大環境有關，剛好西伯利亞高壓往南移動到台灣附近，台灣位於邊緣，整個東亞大降溫，再加上負北級振盪發展，「其實這才是典型的台灣或東亞的冬天，大家習慣的暖冬，反而是異常」。

(中時新聞網)