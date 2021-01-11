國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，已在全省各地展開，獲得熱烈迴響。國民黨立委洪孟楷透露，有一名媽媽緊拉著他的手表示，「我不能接受說謊的人！」過去民進黨在野時一直宣導萊劑有毒，本以為民進黨很注意食安才投給他們，對於此次開放萊豬很失望。

洪孟楷昨（10）日在臉書轉述該名媽媽的擔憂，指出當初民進黨在野的時候，一直教育萊劑有毒，「我以為民進黨很注意食安，所以才把票投給他們」，沒想到這次開放的幅度比國民黨更大比國民黨更沒底線，很失望！

食安議題不分藍綠，洪孟楷強調，這不是哪一個黨的專利，只要能夠為了下一代，就一起站出來！並強調，萊克多巴胺有害人體，對家中幼兒、有心血管疾病患者健康影響更大，過去歐盟、俄羅斯等160個國家都拒絕進口萊豬，美國本土生產萊豬的比例更是越來越低，美國人都不吃萊豬了，憑什麼台灣人要吃？

國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，有阿嬤頭洗到一半，也衝去連署。（圖／摘自江啟臣臉書）

民眾不畏低溫衝連署，國民黨主席江啟臣在臉書指出，有長輩洗頭到一半，也頂著寒風填寫連署書，還有很多家長帶著小孩前去連署，甚至有民眾索取多份空白連署書要帶回去給家人，導致許多連書點的連署書不夠用，緊急加印。

蔡總統過去說「讓人民在寒風中上街頭，總統應該感到羞愧。」反萊豬公投連署站前不斷湧入人潮，江啟臣痛批，蔡總統一改過去的說法，不但沒有感到羞愧，還要傲慢的要求人民要體諒。

江啟臣說，開放萊豬進口，讓台灣籌碼盡失，近期台灣還被美國列入匯率操縱國觀察名單，課徵輪胎出口傾銷稅，這些實際的傷害，證明了蔡政府在處理國際事務上的進退失據，沒有能力保護人民的總統更應該感到羞愧，呼籲大家一起用民意、用公投，修正蔡政府錯誤的政策。

今天持續拚公投連署，有一位媽媽過來緊拉著孟楷的手說 「￼￼我不能接受說謊的人！」￼ 「當初在野的時候一直教育我們萊劑有毒，我以為民進黨很注意食安，所以才把票投給他們，沒想到這次開放的幅度比國民黨更大比國民黨更沒底線，我很失望！」￼￼￼ ... 由洪孟楷發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)