數波寒流低溫接續襲台，使諸多農作物及養殖漁業受損慘重。行政院長蘇貞昌10日赴屏東佳冬鄉果園視察蓮霧農損情形，請農委會就農民實際災損程度，訂定符合理賠出險條件、並盡速公告，讓保險公司得以遵循，讓農民快速得到保障。

屏東蓮霧目前正值採收期，原先將於一周後收成，但元旦前夕來襲的寒流造成蓮霧大量凍損落果，色澤與甜份皆不足，而包括高接梨、鳳梨、桃、桶柑及海梨柑、水稻、硬質玉米、葉菜類與洋香瓜等作物，以及魚塭和養殖漁業等均同樣受災。

蘇貞昌表示，現在正值讓國人吃到最甜、最好的黑珍珠蓮霧及各種時令水果之際，卻因驟冷驟熱的極端型氣候而大量落果，農民打拚一整年遇上這樣的災害受損慘重，對此辛苦感同身受，相信消費者也一樣痛心不樂見。

蘇貞昌強調，政府的政策就是要照顧農民，蔡英文總統指示的農民健保、農民職災保險、農業保險、農民退休儲金等農民4大福利措施在今年要全部到位，其中農業保險針對颱風、雨災等災害都有保障。

蘇貞昌指出，各縣市農民都受到此次寒流影響，請農委會、農會及地方政府等共同協助農民，包括通知、普查、登記等，並責請農委會就農民實際災損程度，訂定符合理賠出險條件並盡速公告，使保險公司得以遵循、讓農民快速獲得保障。

(時報資訊)