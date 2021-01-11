譁裕(3419)創辦人林祺生在去年底請辭董事長一職，董事長一職經董事會核准，將由鄒宓富接任。

鄒宓富在譁裕先後擔任過譁裕上海廠總經理，譁裕台灣總公司總經理以及副董事長，熟悉譁裕公司經營管理及公司治理事務，這次接任譁裕公司董事長，自可無縫接軌。

鄒宓富表示，他接任董事長後，首先自當維持企業正常營運，再來就是要整合各項資源，擴大產品線範疇，以及市場的深度及廣度，讓企業營運能更寬廣、更深入、更紮實，為股東及員工創造更多的福利。

譁裕去年12月營收1.37億元，月減少8.04%、年成長30.91%，累計2020年全年營收為14.27億元，年成長13.77%。

譁裕是由林祺生創立，經營譁裕近40年，林祺生是在去年12月30日召開股東臨時會隔日閃電請辭董事長一職。

2021年網通產業看好5G潛力，各國電信業者積極拓展Sub-6 GHz的5G服務，採用動態頻譜共享(DSS)技術，讓4G頻段可與5G共享，DSS能夠在較低頻段的4G環境中運行5G服務，協助增加5G覆蓋率，但依舊須擴建更多基地台來滿足高速連網需求，有利於譁裕4G+5G基站天線。

(時報資訊)