IT產業2020年受惠於企業數位轉型的需求，都帶來不錯成績，精誠(6214)全年營收237.35億元、聚碩(6112)135.13億元，均創歷史新高，緯軟(4953)也在去年下半年需求增加下持續追趕營收，全年創下歷年次高表現。

精誠2020年12月營收30.21億元，年成長8.26％，也寫下新高。12月營收成長貢獻主要來自於金融業的大型專案驗收認列，以及政府與國營事業專案驗收；受到疫情遠距工作需求影響，帶動資安相關產品需求一起成長，與上年度同期相較，資安產品與服務的銷售大幅成長，12月單月增加超過8000萬元；另外，受惠雙12購物節銷售需求，電商平台產品銷售也創下佳績；除年底例行的大型專案驗收認列之外，近年精誠逐步推動商業模式轉型，提高訂閱服務的營收佔比，去年12月與上年度同期相較，經常性收入增加也創下成長佳績。

聚碩2020年12月營收為10.19億元，月增6.4％。聚碩2020年投資金融保險資安商動力安全，以及專注CRM顧客關係管理業務的德鴻，強化顧客關係管理、資安防護的系統整合服務，今年起，前進國際及南非Corex成為聚碩的合併子公司，此外亦出售敦新股權，進一步精實投資組合。

聚碩指出，前進國際深耕美商甲骨文Oracle顧問服務，是國內企業轉型雲端世界的最佳夥伴，增加聚碩客戶服務之深度；Corex耕耘南非及非洲多年打下市場基礎，和聚碩一樣都是軟硬整合加值代理商，投資Corex則是聚碩國際布局的第一步，將可強化代理能力，拓展新通路及新客戶，以增加營運廣度。

緯軟2020年12月營收為4.58億元，月增1％、年增5％，為歷年同期新高，全年營收51億元，年減4％，為歷年次高。緯軟持續專注台灣、大陸，日本，美國四大市場，尤其在新冠肺炎疫情下，大陸市場被視為全球唯一經濟仍能維持正成長的主要大型經濟體，大陸的新基建計畫將5G基建、大數據中心、人工智能、工業互聯網等列為重點發展領域，預期今年第1季營收表現預期將可優於上季。

(時報資訊)