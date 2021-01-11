2020年新冠肺炎的衝擊，宅經濟發酵，兩大遊戲大廠營收表現強勁，智冠(5478)公布全年營收72.64億元，年增達27％；橘子(6180)營收106億元，年增9％。

智冠去年12月營收5.93億元，月增3％，年增24％，全年在點數經銷服務穩健成長，加上子公司遊戲新幹線兩款遊戲新作上市熱銷，營收年增幅達27％。其中，子公司遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》貢獻不小，今年將於1月28日參展「2021台北國際電玩展」，帶來多項周邊好禮及回饋活動，當周也預計推出全新版本內容與玩家同樂。

遊戲新幹線於2020年11月底代理登場的HTML 5遊戲《流火之詩2：燃》日前改版開放「天空競技場」、「戰魂系統」等玩法；線上遊戲《古劍奇譚網路版》亦於上周推出新版本，《三國群英傳Online》則會在1月25日帶來更新，加入全新地圖「樓蘭國」及BOSS，吸引玩家回流。

金融科技子公司藍新集團線上代收付業務穩健成長，今年持續強化線下通路布局，推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付合作據點及《ezPay簡單付》電子錢包使用通路，去年底已擴展至交通領域應用，與台灣大車隊合作《ezPay簡單付》電子錢包支付車資，滿足商家與消費者多元支付需求，以雙向並行的發展策略建立橫跨線上至線下的金流應用平台。

橘子去年12月營收8億元，年減8％，因部分《天堂M》活動延後至今年推出；累計全年營收106億元，年增9％，主要《新楓之谷》業績亮麗、且《天堂M》表現持穩所致。

展望1月，手遊新作《龍之谷: 新世界》將於1月14日上市，為寒假旺季暖身，多款遊戲亦將陸續推出行銷活動。另外，橘子集團將於月底、在三創生活園區舉行首次融合O2O場景的「橘子線上嘉年華」，將擷取2020年所累積的線上直播互動經驗，串連線下各種消費及服務，提供玩家超越以往的豐富活動。

(時報資訊)