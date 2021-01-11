為反制民進黨強行通過萊豬進口，國民黨啟動「反萊豬、綁大選」2項公投，並開始在各縣市街頭宣傳。國民黨主席江啟臣日前分別赴桃園、台中宣傳，與前總統馬英九、台中市長盧秀燕等人同台造勢。對此，港媒認為江到訪的兩縣市其實都有所意義，「些許透露出為黨魁選舉加分的意味」。
江啟臣10日在台中為雙公投連署造勢時表示，連署反應熱烈，可以感受民眾對於食安、保民主所提出兩項公投案的關切。他拜託大家一定要樓上揪樓下，阿公帶阿嬤，為了我們的權益，為了下一代的健康，讓我們用公投選票大聲告訴蔡政府我們反對！
港媒《中評社》分析指出，江啟臣選擇公開亮相的連署點分別在桃園、台中，桃園正醞釀罷免民進黨議員王浩宇，他更與馬英九同台造勢，顯然有助攻目的；台中則是江啟臣的政治根據地，因他在黨魁補選時，獲得台中藍軍全力支持，這次更邀集盧秀燕、顏寬恒同台，透露出凝聚人氣的意圖。
不僅如此，港媒認為，江、盧、顏三人都是台中藍營青壯階層的代表人物，江、顏更分別是台中藍營地方派系「紅派」和「黑派」少主，盧又被歸類為朱立倫系統人馬，面對朱可能挑戰黨魁的態勢，江啟臣也向黨員釋放出整合派系勢力的領導能力。
文章來源：中評社
(中時新聞網)
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