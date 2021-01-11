小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(11日）財經重點。

【1】大釋單！聯發科躍台積第三大客戶

受惠於OPPO、Vivo、小米等大陸手機廠大舉追單，IC設計龍頭聯發科5G手機晶片接單大躍進，預期2021年上半年出貨量將達8,000～9,000萬套規模，約達2020年全年出貨量的1.6～1.8倍。聯發科第一季擴大對台積電7奈米投片，6奈米旗艦級5G晶片天璣1200亦開始量產，第一季在台積電7、6奈米投片量達11萬片，擠下高通成為台積電第三大客戶。

【2】政院大南方計畫 再推屏東科學園區

大南方計畫正式啟動！行政院長蘇貞昌10日作出重大宣布，高鐵不僅南延至屏東六塊厝，更進一步斥資約90億設置屏東科學園區、吸引產業投資。

【3】台塑砸逾千億 美中台大擴產

有鑑疫苗問世，並開始接種，各國投資及消費活動可望逐漸恢復，有利石化需求擴張。台塑2021年除有仁武廠轉型成立人工智慧研發中心及複材中心、寧波丙烷脫氫（PDH）廠新建工程完工（合計投資逾240億元台幣）外，未來5年還規劃美中台三地，包括PVC、EVA、SAP等擴產計畫，投資規模約36億美元（逾千億元台幣），蓄勢待發，活絡長期能量。

【4】比特幣2021年開飆 短短十天漲4成

比特幣近來的瘋狂漲勢絲毫沒有停歇，稍早逼近42,000美元，再創歷史新高。美國知名基金經理人米勒（Bill Miller）認為，比特幣價格越高風險越低，預期未來12至18個月比特幣續漲100％。

【5】Parler被封殺 川粉罵箝制言論

廣受美國總統川普支持者愛用的社交平台Parler遭到全面封殺，谷歌與蘋果將該APP自線上商店下架，亞馬遜則是關閉其伺服器。加上推特、臉書、Instagram等社群媒體已先後將川普帳戶停權，川普支持者大罵大型科技公司箝制言論自由。

(中時新聞網)