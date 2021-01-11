根據仲量聯行（JLL）報告，在資金充沛的北亞地區帶動下，亞太房市投資可望於2021年崛起，交投量估增多達兩成。JLL展望亞太資本市場，認為物流與除股票，債券和現金外的另類資產投資，例如數據中心與公寓，大廈等集合住宅租賃市場，將會吸引投資者的眼球。

仲量聯行亞太地區首席執行長Anthony Couse表示，2020疫情開始爆發後，可將2021視為亞太區房產景氣循環元年。因為投資者對主要核心與另類資產投資間轉移，伴隨居家時間變多對空間需求增加，配合更多延續性與經驗導向的環境下，這將是疫情結束前的投資戰略，也是市場持續復甦的基石。

北極之星

此份JLL報告預測，基於2020年第三季首次出現反彈跡象，資金流動性佳的國家，將是本土與外資競相投資對象。

2020年，中國大陸，日本與韓國因這三個國家本土資本雄厚，房屋換手率就佔亞太區四分之三。JLL也預測，因上列中日韓地區，投資腳步較其他區域來得快，2021年應還會加速佈局。

不過，2020年第一季與第三季間，整個亞太區商用不動產換手率下滑28%。所幸，自2020年下半年後，整個跌勢趨緩。因此，2021年不動產交投量可望增至15%至20%間。話說十年前的2010年，亞洲房市走出美國所引發的金融海嘯陰影，一度飆漲47%。

同時，JLL亞太資本市場首席Stuart Crow也指出，投資人信誓旦旦將加碼下，將加速亞太地產2021下半年換手量。長期來看，鑑於低利率趨勢，以及大量將投入與一直在找尋獲標的資金驅使下，投資房市前景依然大大可以期望。

誘人的另類投資選項

該份報告指出，依估全球行動數據流量年增率約四成來看，到2021年時，市場將對投入更多資源在另類資產投資上。另外，當地政府政策，資訊儲存要求，以及電量使用多寡，都是投資亞太地產的一環。

此報告還提及，政策改變，加上低利，讓在幾個主要城市的房市交易投報率不如以往。故愈來愈多人願意買公寓，大廈等集合住宅，先樂當包租公婆再說。

東京是首善之都，有許多外地來的人欲在東京置產，故集合住宅還是吸引眾多投資者的眼光。仲量聯行JLL認為，集合住宅物件長遠來看，在澳洲，韓國以及中國大陸還是很有潛在市場的。拜亞太區網路滲透率漸增，以及線上雜貨與全通路擴張，在疫情肆虐時的2020年，異軍崛起的物流物件，2021年可望將繼續成長。報告也指出，2024年前全球電商物流中，亞太地區可望佔一半份額。

仲量聯行指出，在有業務往來且管理資產高達1.8兆美元規模的投資者中，其中有81%計劃，在2021年增加物流投資持有比例。

辦公室增加投資機會

仲量聯行表示，在過去幾年中，在專注於重點而集中的核心投資後，投資人可能會將更多資金，放在較有表現機會的商辦物件上。因亞太區約40%辦公室，或多或少都需要整修。因此，仲量聯行可以精確指出，符合電子商務，健康，安全和遠端辦公等，需求持續變化的加值投資法。

儘管在家辦公已是一種趨勢，但仲量聯行在2020年第三季，對亞太區企業不動產方面的佼佼者所做的民意測驗發現，高達94%希望在投資組合中，不減少或加碼較優質辦公室的持有數量。

如果說2020年是改變所有一切的一年，那麼2021年可能就是這些改變，已成為新標準的一年。新的這一年可能擺脫不了遭到疫情衝擊的經濟，所帶來的所有挑戰。但是，隨著許多市場步入復甦，以及如何影響人們工作，生活和娛樂的新動力，2021或許可自我建設為亞太地區，邁入一個全新房產成長，創新與投資的另輪景氣循環。

(時報資訊)