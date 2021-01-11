網家(8044)2020年12月在雙12、聖誕節、保暖家電、尾牙禮品等帶動下，單月營收達41.71億元，年成長13.7％，為歷年同期新高；累計2020年營收為438.7億元，年成長12.8％，創歷史新高。網家旗下PChome 24h購物持續專注行動端用戶體驗，結合AI智能服務及圖像化視覺改版，推升APP下載數超越500萬，促進行動端新會員年增率達50％，提高市場競爭利基。

迎接年末濃厚節慶採購氛圍，旗下PChome 24h購物攜手500大品牌，集結理膚寶水、蘭芝、歐舒丹、台灣微軟、EPSON等一線品牌，推出「聖誕限定專屬商品」，帶動禮品買氣續增。而首波冷氣團、寒流接續報到，電熱毯、電暖爐等保暖家電成為暢銷品，且防疫規格升級，碰上近20年最冷跨年夜，消費者在家跨年比例攀升，像是桌遊、麻將、互動遊戲等派對娛樂商品也十分熱賣。

此外，旗下PChome 24h購物開跑年菜預購系列活動，大幅增添營運能量。今年多國邊境封鎖，在台灣過年消費者增加，線上預購年菜組合成為新選擇，在家圍爐話題熱，以老字號店鋪、名廚監製、跨界年菜為三大採購趨勢。

寒流在2021年以來一波波來到，全台消費者外出意願降低，刺激宅食熱潮再躍高峰，並且帶動火鍋湯底買氣竄升。PChome 24h購物觀察，近期宅在家下廚抵抗寒冬成熱門話題，近一個月(2020/12/9-2021/1/7對比2020/11/9-2020/12/8)火鍋湯底銷量即較上個月大幅成長30％，連帶推升火鍋料與肉片等商品銷量表現亮眼，顯見市場需求熱烈。

站上湯底及火鍋銷售趨勢，PChome 24h購物指出，老字號及人氣名店商品具免排隊、口碑好兩大特色，品牌如麻膳堂、海底撈、太和殿、林聰明、老協珍、永豐餘生技等，皆相當受到市場青睞，且份量多適合3～4人小聚享用，成為熱門採購首選。

網家指出，1月迎來年節禮盒、年終獎金採購及除舊布新等買氣，將持續以滿足消費者全方位購物需求策略布局，樂觀看待2021年消費動能。

(時報資訊)