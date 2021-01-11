全家便利商店(5903)109年12月合併營收為72.6億元，月增1.55%，年成長8.56%，由於農曆年將至，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入銷售高峰，可望為全家1月業績添助力。

全家去年12月合併營收為72.6億元，月增1.55%，年成長8.56%，累計2020年合併營收853.65億元，年成長9.82%。

全家表示，去年12月營運成長來自於店數增長、鮮食成長、年菜預購業績年增40%，以及電商雙十二較往年活絡，帶動網購包裹代收件數，其中鮮食因聯名策略從冷藏鮮食逐步擴大操作到冷凍鮮食，12月加入林聰明砂鍋魚頭、樂雅樂、屯京拉麵等聯名品牌，加上既有常銷的山海樓、鼎泰豐聯名品項，令鮮食中各品類在12月交出亮眼成績；再者，12月正式入冬，現煮熱飲銷售暢旺，Let’s cafe推出新單品口味－印度巴巴不丹，私品茶創意端出熱芝麻飲加入湯圓和花生仁的話題操作，促動整體成長近10%；霜淇淋不畏低溫持續強勁，口味從比利時巧克力接棒網友票選最愛鐵觀音後，已連續第二個月業績翻倍成長。

此外，去年12月店鋪數較11月增加11家，截至去年12月底共達3770家，較2019年增加6%。

展望1月，全家表示，由於農曆年將至，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績。

(時報資訊)