客思達-KY(2936)因美國新冠肺炎疫情未見和緩，2020年第4季合併營收為26.15億元，季減8.85%，客思達-KY積極發展公司數位資訊力，建立客思達-KY供應鏈平台及網路與實體零售商線上線下銷售網，成果開始顯現，客思達-KY財務長潘敏行表示，希望透過新零售銷售網建立，讓公司不僅營收成長，營利也能增加。

客思達-KY為家具廠，營運模式為自大陸及馬來西亞等亞洲地區進口家具，在美國地區銷售，由於美國疫情未見和緩、民眾消費信心轉弱導致家具需求放緩，加上國際航運價格高漲、美元貶值等因素影響，去年12月合併營收8.42億元，雖然月增2.93%，年減16.63%，未隨著季節性消費需求而大幅推升，累計去年第4季合併營收為26.15億元，季減8.85%，累計2020年合併營收為103.1億元，較2019年減少12.16%；若以功能性貨幣表示，2020年12月及全年合併營收分別年減10.47%及7.82%。

客思達-KY集團於近年持續強化銷售客戶結構，穩固全美超過8000家中小型家具零售店、打入Amazon、Wayfair知名電商平台、以及Top100大型零售商等全通路客戶家具供應體系，不僅針對家具採購多元、客戶訂單交期、庫存控管等面向深化數位化管理，同時透過完善Coaster Fine Furniture APP與官網以達到線上及線下資源互導，滿足不同通路客戶家具採購需求，提升客思達-KY於全美家具市場良好競爭優勢，奠定集團於主要通路客戶重要合作夥伴。

展望今年，客思達-KY表示，公司在行銷方面將持續採取擴大旗下Coaster自有品牌知名度與識別度，除今年新推出的Coaster APP，客思達-KY建立產品影像及圖庫，以數位展示間(Digital Showroom)來展現家具樣貌，未來將更進一步導入3D及擴增實境(AR)等影像技術升級數位化行銷工具之應用，提升購買意願。

在營運部分，客思達-KY表示，「全球供應鏈管理」為集團營運之核心、公司持續深化自行開發之採購管理系統及經銷商銷售系統之功能，除了提升內部營運效率，並有利於客思達-KY在多變的經濟環境下執行供應鏈管理之重要策略，帶動公司營收及獲利成長。

(時報資訊)