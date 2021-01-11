美國川粉6日闖入國會釀出傷亡慘劇，國民黨將此定調為美版「太陽花」，而當年帶頭衝入立法院的民進黨副祕書長林飛帆認為，兩件事不能類比，也引發藍營回擊。國民黨前立委孫大千直言，「又是一位知識青年為了擁抱權力而沉淪墮落」，認為太陽花學運如果發生在美國，恐怕早被國民兵武力鎮壓，哪還輪得到林飛帆坐領高薪，飛黃騰達呢？

孫大千今（11）日在臉書表示，如果今天開放萊豬進口的是國民黨，林飛帆恐怕早就動員群眾再一次佔領立法院了吧？會像現在這樣講得雲淡風輕嗎？刻意拿防範非洲豬瘟和新冠肺炎來混淆焦點，難道不是因為心虛，根本不敢正面回答萊豬的問題嗎？

美國川粉6日闖入國會釀出傷亡慘劇（左），被比喻為2014年太陽花學運反服貿翻版。（合成圖／路透、資料照）

此次鋼鐵川粉大鬧國會山莊，美國各界共同譴責，再一次展現了美國價值，以及樹立了民主典範。孫大千說，如果譴責川普、反對暴力就可以解釋為「反美」，那這一次全世界各國的政治領袖都反美了嗎？恐怕只有民進黨害怕得罪川普，連一句重話都不敢說，這不是把台灣的臉都丟到太平洋裡去了嗎？

太陽花學運如果發生在美國，孫大千指出，恐怕早就被國民兵武力鎮壓，哪還輪得到林飛帆坐領高薪、飛黃騰達？而太陽花學運的功過是非，隨著時代變遷，自然逐漸明朗，就如同美國過去4年的川普神話，最後證明只是一場惡夢。

孫大千表示，林飛帆不敢面對外界質疑，硬是神隱了幾天，不得已又再拿香港反送中事件來相提並論，模糊焦點，是真心的相信，自己還能代表台灣社會整體脈動嗎？

(中時新聞網)