一名母親找17歲的女兒和自己的男友聚餐，但母親喝醉後住進摩鐵，她的盧性男友卻趁機猥褻少女，邊揉胸邊說：「胸部怎麼那麼大！」還用下體不停磨蹭少女。事後少女偷看母親與盧男對話記錄，才發現是一切都是母親設的局，理由竟是太愛盧男了，才讓他對自己的親生女兒下手。

判決書指出，2018年8月1日，母親帶少女到桃園和男友一起吃飯，自己在晚間9、10時喝醉，所以三人就到龜山鄉文化三路一間摩鐵過夜。由於母親酒後嘔吐，所以少女替她換下衣物並拿到浴室清洗，沒想到盧男竟趁此時對她下手。

（圖／Google Map）

只穿一件內褲的盧男從背後熊抱少女，伸手進她衣服單手解開內衣開始揉胸，老練手法讓少女的反抗完全無效。盧男邊用力揉胸邊用下體磨蹭少女臀部，口中還說：「胸部怎麼那麼大！」少女丟下手中洗到一半的衣服用力推開盧男，盧男才回到床上躺在酒醉的母親身邊，至於嚇得半死的少女立刻逃離摩鐵房間，跑去新莊朋友家過夜。

母女二人返回嘉義住處，但母親8月4日突然說不想活了，因為盧男要求讓少女當他的女友，少女此時才告知自己被猥褻一事，沒想到母親反應平淡；少女偷看她的手機，竟發現親生母親傳訊給盧男「我那天是故意喝醉給你機會，為什麼你把她嚇跑」，讓少女整個驚呆。母親坦言因為太愛噁男所以才會這樣做，但還是會吃自己女兒的醋，所以才說不想活了。

（圖／Pixabay）

少女一開始害怕盧男的黑道背景，但和姑姑、外婆商量後決定報案，母親立刻改口說完全不知道此事。嘉義地院審理此案，發現母親曾寫信給少女：「那天我不是故意喝醉，我是醋桶打翻一不小心就喝醉。但盧Ｘ琴自從知道我的事，就一直想上妳…我也痛苦很久」等語，且她曾出家卻為了盧男還俗，故法官認定少女供稱為實，依強制猥褻罪判盧男10個月有期徒刑，全案可上訴。

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(中時新聞網)