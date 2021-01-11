昨（10）日舉行的北韓勞動黨第八次全國代表大會上，北韓最高領導人金正恩被推舉為勞動黨總書記，令人訝異的是，胞妹金與正並未被選為政治局候補委員，也沒有列入勞動黨部長名單。

綜合韓聯社、路透社報導，北韓官媒朝中社今（11）日報導，北韓勞動黨目前正進行第八次全國代表大會，周日第六天的會議上，國務委員會委員長金正恩正式被推舉為「勞動黨總書記」。

朝中社指出，會議「完全批准」將金正恩升任為勞動黨總書記的提議，並稱這個職位是「革命的負責人、領導與統一的中心」。

金正日於2011年過世後，2012年北韓勞動黨擁戴金正日為「永遠的總書記」，勞動黨最高負責人的職稱則從「總書記」改為「第一書記」，金正恩被擁戴為「第一書記」。

另外令外界震驚的是，曾擔任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正不僅未被選為政治局候補委員，在此次會議上也沒有被列入勞動黨部長名單。

反而是金正恩親信趙勇元被選為政治局常務委員，目前常務委員會由金正恩、崔龍海、李炳哲、金德訓、趙勇元等五人組成，趙勇元還獲任黨中央委員會秘書、黨中央軍事委員會委員等職位。

(中時新聞網)