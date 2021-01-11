民主黨籍眾議院議長裴洛西先前已表態 將研擬條文彈劾川普

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周日首度證實，在川粉國會大廈暴動後，將研擬彈劾美國總統川普的條文。

據CNN和BBC新聞網11日報導，裴洛西在聲明信中說，為了維護美國的憲法和民主，必須採取緊急行動，因為這位總統對它們構成迫在眉睫的威脅。此外，她周日還說，眾院將設法全體一致同意，周一通過決議案，要求副總統彭斯（Mike Pence）和川普內閣啟動憲法「增修條文第25條」（the 25th Amendment），罷黜川普。

就算彈劾決議案沒有全數通過，共和黨也極可能不會抗拒。這樣一來，全案周二將進行表決。

裴洛西說，眾院預計12日就決議案進行表決，促彭斯在24小時內回應，引用憲法「增修條文第25條」，罷黜川普。而第25條規定，總統在無法履行官方職務的狀況下，副總統和內閣得以將他免職。

裴洛西說，如果彭斯不同意，眾院將在國會提出彈劾條文。她說，川普攻擊民主的恐怖與日俱增，因此有必要立即行動。

儘管美國總統當選人拜登再三表示，要由國會決定，如何制裁川普煽動鐵粉暴力攻擊國會大廈，但他的顧問正在幕後致力和民主黨領導階層協商，希望能找出中庸之道，避免妨礙新政府運作。不過，川普在任最後約1個多星期完全不受國會懲罰，也不採取任何行動，卻不在他們考慮之列。

(中時新聞網)