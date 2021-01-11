距離農曆新年僅剩下1個月左右的時間，想讓自己來年的運勢更好，就必須除舊迎新，改掉自己過去不好的習慣及脾氣。星座命理專家艾菲爾老師就從撲克牌占卜分析，點出每個人在農曆年前需要做出的調整為何，只要確實改正就能讓今年旺到翻！

A、方塊4

B、梅花J

C、紅心8

D、梅花9

直覺選出一張牌，就可以知道你今年需要作出的改變。(圖翻攝自FB/塔羅牌老師艾菲爾)

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選

好

看

答

案

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▍答案A、方塊4

選中這張牌的朋友，一直以來，你在感情中經常是佔有欲較強的一方，儘管對方可以感受到你的愛與在乎，但長久下來，這樣的愛，是否已經漸漸變成另一伴的負擔了呢？當你壓得對方喘不過氣，那麽這段感情終究會就此消逝，難以修成正果。在不斷重蹈覆轍之下，每段感情幾乎都是以分手作為收場，讓你開始質疑自己是不是做的不夠好丶付出的不夠多，卻沒想過自己給的愛是否太過沈重。感情需要一收一放，需要彈性和喘息空間，不妨試著把手鬆開點丶有安全感點，一旦綁得太緊，只會把對方推得越遠。

2020年尾，你該拋棄總是不安的態度。安全感是自己給自己的，要從好的生活規劃中建立，學習新技能丶多認識新朋友丶試著應徵更好的工作。

工作上：或許目前的工作狀態讓你感到厭倦，但你卻不敢離職，你可以問問自己，是身邊找不到更好的工作，還是害怕自己無法勝任新工作。

愛情裡：在新的一年，找找兩人的共同目標，不需要無時無刻地讓另一半緊緊跟隨，只要兩人方向是一致的，多花點時間到達又何妨。

▍答案B、梅花J

選中這張牌的朋友，你的個性較偏好愛亂花錢，心情不好丶壓力大要購物，開心丶雀躍時也要血拚一波，不管剩下多少存款，只要在網路上看到任何想買的商品，都會毫不猶豫地放入購物車，幾乎不計較預算，可說是撒幣毫不手軟。但這樣花錢如流水的性格，導致你難以將錢財留住，卻經常疑惑為什麽自己總是無法存錢，其實事出必有因，千萬別以為每一次花的小錢不算什麽，累積起來可會是一筆可觀的數目。不妨學著將錢花在刀口上，非必要的物品不急著買，你將會發現，原來自己也有能力存錢。

★2020年尾，你該拋棄被動的態度。請主動積極的規劃好新一年的財務計畫丶新年目標。

【工作上】：別想著長官為什麽總是沒有發現自己的才華，你該問問自己是否有努力爭取表現的機會？

【愛情裡】：總是被動的等待對方釋出善意，總是想要等到有十足把握才出擊，會讓你失去不少機會喔。

▍答案C、紅心8

選中這張牌的朋友，你的性格一直以來都比較直接，雖然這樣的特質顯得為人沒心機，但有時候說話太直率，會顯得口無遮攔，反而容易得罪人，容易在職場上犯小人，使你在工作路途上屢屢受挫，卻又難以發覺原因。想要揮別年前的種種挫折，不妨試著學習說話的藝術，話說出口前多先在腦中想幾遍，潤飾過後再說也不遲，談話中讓別人的感受舒服，做人自然能成功，與同事丶朋友間的人際關係也會改善。

★2020年尾，你該拋棄急躁的心態。老感覺缺點什麽，就急著想要彌補，反會讓你感到更加不對勁。

【工作上】：要留意欲速則不達的道理。越想要快點成功，越可能無法計劃周詳，讓你無法持久專注。

【愛情裡】：即便被身邊的人趕著結婚的壓力再大，也請你要多擔待一點，別給戀愛對象太多的壓力。

▍答案D、梅花9

選中這張牌的朋友，你的個性屬於較懶散丶被動型，不管是工作丶生活上，做任何事都比較漫不經心，使你在處理事情上，經常發生延遲的狀況。也因為如此，做事經常事倍功半，沒有效率，在他人眼裡看來，或許嘴上不會說，心裡卻會覺得不太可靠，反而不敢將重責大任交付予你。其實你不是不認真，只是沒有他人想像中那麽有衝勁，這樣的特質也許不會給自己太大壓力，但這也是個雙面刃。不妨試試看在做事態度上積極一些，即使只有小幅度的進步也好，若周圍的人看見你的改變，也會對你另眼相看喔！

★2020年尾，你該拋棄差不多就好的態度。很多大問題，一開始都看似無傷大雅，讓人疏於防範。

【工作上】：不斷地向長官心中的方向看齊，你就不至於在新的一年裡，離最終目標太遠。

【愛情裡】：可別疏於防備，把戀愛當回事，單身的請積極認識新的異性，逢年過節時也發發祝賀訊息，關心丶老朋友的近況，會有意想不到的收穫。

(中時新聞網)