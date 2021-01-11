苗栗縣聯合大學旁的聯大路因坡陡多彎，交通事故頻傳，但苗栗縣府的解決方法竟是花471萬元建造一隻金色巨龍來擋煞？超猛的處理方式讓苗栗縣議員曾玟學大開眼界。

曾玟學5日在臉書分享「金龍鎮煞！降低車禍的解方竟是？」為題影片，內容一開頭便表示，他這次來聯大這邊，是要理解聯大路為何車禍頻傳，並找出改善的方法，但縣府為降低此處車禍事故發生，解方竟打造一隻「見龍在田」的「金色巨龍」裝置藝術，盼藉此「祥龍抗煞」來降低事故，更有趣的是，整個苗栗市聽說總共有四隻龍，並位於不同的方位。

不過，這隻金色巨龍據悉原本不是金色，曾玟學採訪當地學生得知，這隻龍是聯合大學的老師所設計，原本設計的材質為不銹鋼材質，但縣府認為不銹鋼會反光，可能造成更多事故，所以把龍改成金色的。查詢政府招標工程相關網頁，這隻金龍的造價高達471萬元。

和曾玟學一起拍攝影片的在地人士、也是著名摩托車愛好者Youtuber火花羅痛批，「我們的錢就他媽的這樣花掉」，曾玟學也無奈表示，「改善苗栗事故的方法是做一隻金龍鎮煞和路祭」。

至於其他3隻龍在哪？曾玟學也在影片中帶大家一探究竟，第2座金龍位於苗栗的為公路口上，落款寫著「飛龍在天，福庇萬民」；第3隻龍位在龜山大橋，這隻龍的落款為「龍騰貓裏」；最後一隻龍則是「九鯉化龍，護祐貓裏」，這隻龍雕刻更為講究，龍的手爪裡握著龍珠，底下有9條鯉魚攀升往上。

第二隻龍。（圖片摘自曾玟學臉書）

第三隻龍。（摘自曾玟學臉書）

第四隻龍。（摘自曾玟學臉書）

為什麼會有這麼多龍的存在？曾玟學直言，除了這是公部門最喜歡做的景觀跟入口意象之外，主要是因「火旁龍」是苗栗市在元宵節時重要的文化慶典，所以龍是在地重要的文化象徵。

(中時新聞網)