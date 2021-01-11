高雄市警察局長劉柏良到任不到半年，即傳出將被異動，地方議員群起相挺，連民進黨自家人、高市議員陳致中、黃文益也懷疑「換警察局長是為了換上自己人？」民進黨議會黨團原訂11日上午開記者會支持劉柏良留任，昨天深夜卻突然通知取消，引發外界揣測；國民黨議員黃紹庭更在臉書直指，綠營用人以派系利益考量，「警察局長的位置，已經成為綠營內部鬥爭的工具」。

劉柏良到任至今不到半年，據傳中央將有異動安排，引發地方不滿，議會不分黨派昨發聲明聲援，民進黨團昨晚更一度通知媒體，11日上午10點半將開記者會，肯定劉柏良對高雄治安的付出與表現，支持留任，盼中央三思。

不過，訊息發出不到1個小時，即宣布取消黨團記者會，外界猜測應是受到不小壓力。

黃紹庭昨在臉書發文，認為劉柏良在民進黨內部派系鬥爭下，上任不足半年就傳聞將被撤換走人，凸顯民進黨政府內鬥，劉柏良任內表現良好，受到不分黨派的一致肯定，但在黨內鬥爭之下，卻因為一件20年前無證據的事件就要被拔官，成為「最短命的局長」，高雄市警察局長的位置，已經成為綠營內部鬥爭的工具，短短半年內，將二度易位。

他痛批，綠營用人，不會以人才適用為優先，爭權內鬥，派系利益才是他們的考量。

黃紹庭也質問市長陳其邁，一向沾沾自喜的「中央良好的關係」呢？為何連一位表現受人肯定的局長都保不住？在中央還真的吃的開嗎？

(中時 )