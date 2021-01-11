台股元月行情燒燙燙，上周五在護國神山台積電(2330)再闖天價580元助威下，帶領台股再攀15463.95點新巔峰，成交量能3948億元亦衝上史上第三高，周線笑納731點，2021年首周旗開得勝，專家預期，台股本周高點上看15,700點。車電族群受惠特斯拉股價飆上歷史新高，市值更首度超越臉書，鼓舞車王電(1533)、立隆電(2472)、希華(2484)、信邦(3023)、同致(3552)上周五同飆漲停，電動車成此波台股多頭指標部隊，鴻海(2317)也在跨入電動車題材發酵下，股價一發不可收拾，周五收上108元、來到逾三年高峰。

美國電動車製造商特斯拉上周五衝上880.02美元，逼近900美元，再創下歷史新高，市值超越臉書，也助其執行長馬斯克一舉超越貝佐斯，成為全球的新首富。全球車市正在加速「新四化」進程，即電動化、智能化、網聯化、共享化。其中電動化是基礎，2021年全球新能源乘用車銷量將達480萬輛，同比增長66％，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量之大爆發。特斯拉電動車帶出半自動／自動駕駛、無人車領域的商機，分析師認為，5G商轉後，自駕車潮流將更快速，由於市場都在追尋新商機，預料2021年電動車、自駕車的題材將躍為全球資本市場的議論焦點。

電動車風潮興起一段時間，看來現在正進入爆發期，各大研究機構皆瞄準供應鏈明星股的發動契機。研究機構Aletheia說明，雖然2020年全球電動車滲透率不足5％，然在各大汽車OEM廠競推新車款、政府補助加持下，2025年滲透率將擴張到15％、2020年上看三成。為支應日趨龐大的電動車需求，全球電動車充電相關的資本支出至2025年可望增長五倍、達150億美元，至2040年全球累積投資在電動車發展的總額，更將高達5,000億美元。

台系供應鏈中，Aletheia初次將台達電(2308)納入研究範圍，看好其電動車事業2023年營收將是2020年的四倍，不僅是集團內成長最快事業體，也將躍居第三大部門，給予「買進」投資評等與400元推測合理股價，創外資研究機構看台達電後市天價紀錄，而在外資自去年12月24日至今年1月4日天天買超台達電後，改由投信接棒一路從1月5日買到1月8日，8日股價奔高325元歷史天價後因短線漲多出現獲利了結，股價由紅翻黑收在310元。作為電動車題材指標性股票，台達電(2308)今年以來股價大漲近18％，市值直逼第五大的中華電。

而點燃台股元月金牛行情的大功臣之一鴻海(2317)即因跨入電動車題材發動猛烈攻勢，鴻海透過發展MIH開放平台聯盟、策略結盟更多夥伴加入，積極拓展電動車（EV）領域，美系外資認為未來2季將有更多夥伴及客戶加入，可望在明年第二季推出首款電動車。雖然對營運貢獻效益仍有待時間發酵，但長期將有助於帶動營收成長及毛利率提升。鴻海2020年12月營收7,137.8億元創新高，第四季營收2.01兆元，季增達56％，2020年全年營收5.36兆元還超過2019年，完全彌補上半年疫情衝擊。受惠上季營收表現超乎預期，帶動各家外資上修營運展望及獲利前景預期。美系外資將2020～2022年每股盈餘預期調升2～3％，維持「優於大盤」評等，目標價自102元調升至130元。鴻海(2317)股價開年伊始即上演蠻牛行情，短短五個交易日上漲16元，周漲幅高達17%，成為開啟台股元月行情多頭大前鋒。

(時報資訊)