點將其餘電動車黑馬飆股，精星（8183）受惠市場看好電動車可望帶動後續營運走強，加上外資連日呈現買超，多方力道強勢買進攻擊下近期股價強悍大漲，8日開盤不久就以23.8元鎖住漲停板，股價創下近兩年半高點。精星先前指出，雖然去年市場受疫情籠罩，但公司積極做客戶∕產品結構調整、人工∕管銷費用控管等，成功改善獲利體質。展望後續，在獎勵購車政策刺激下，車市已經逐漸復甦，傳統汽車也見到成長，證明庫存去化已差不多，此外未來看好新能源車及ADAS等重要趨勢，預期未來在相關領域會有不錯的表現。

九豪（6127）2020年第四季營收創下九季以來新高紀錄，其中12月營收表現優於預期，由於公司應用在電動車熱交換器的增韌氧化鋯基板（ZTA）出貨升溫，加上電阻庫存水位仍低，今年第一季能見度無虞，8日股價在國巨領軍大漲之下拉尾衝上亮燈漲停，收在26.65元，股價挾量突破高點。九豪2020年12月營收8,140萬元，僅月減1.24％，年增率達14.07％，累計九豪去年第四季營收2.43億元，季增13.08％、年增2.11％，2020年營收8.71億元，年增19.89％，也是睽違二年之後，年營收再度重返成長軌道。

立隆電(2472)搶進電動車領域傳捷報，順利打入美系電動車大廠大陸區車用無線充電獨家供應商，目前出貨量快速放大中，亦是大陸最夯五菱宏光微型電動車供應商，隨著美系主要電動車品牌及大陸電動車需求高度成長，以及歐美市場車用客戶訂單湧入，立隆今年車用產品營收佔比可望攀升至10%以上，在5G及車用等產品挹注下，立隆樂觀看待今年營運，預估今年營運可望優於去年。受惠於全球車市復甦及電動車需求高成長，近期獲外資加碼力挺，8日吸引買盤追捧，帶動股價放量攻頂，站上近2年半高價72.6元 。

電動車話題夯，加上車市正在逐漸復甦中，市場看好2020年基期低，2021車市將迎來不小的成長，因此不少車用電子相關供應鏈近期股價表現強勢。和大（1536）受惠於大客戶特斯拉2020年銷售繳出49.95萬輛新高紀錄，市場對和大第四季業績獲利有期待，加上自爆切入Apple Car供應鏈，搭上電動車題材順風車，自今年開春以來吸引三大法人偏多操作，推升上周四盤中一度觸及126元高點，創2020年2月中以來新高，上周五收在121元，累計今年來上漲16.5元，漲幅達15%。

信邦（3023）日前公布去年12月營收20.36億元、較11月小幅衰退3％、年增54.66％，連續四個月站穩單月營收20億水準，累計2020年全年營收達到219.19億元、年增20.62％，創下歷年新高。受惠於車用電子需求復甦、電動自行車持續出貨、風電客戶需求回 補等，信邦2020年第四季淡季不淡，營收以61.4億元創下單季歷史新高。今年起五個交易日獲外資天天買超加持，8日大紅燈籠高掛衝漲停，飆上歷史新高價254.5元，周漲幅近18%表現勇猛。展望2021年，疫情的變化仍是未知數，但即使有再大的困難或挑戰，信邦仍有信心突破。看好後續電動自行車、無人機等新產品持續放量，樂觀看待2021年業績會持續成長，並同樣以力拚兩位數成長為目標。

車王電（1533）2020年12月因客戶訂單回流，汽車電子、電池管理系統等營收皆大幅成長，加上旗下華德動能交付電動巴士34輛的營收貢獻，自結單月合併營收6.11億元、年增169.88％。8日在主力買超力挺下，一開盤直接拉至漲停價鎖住，終場以45.8元作收，上漲4.15元，呈拉兩根漲停，站上逾3年高點。從籌碼面看，由主力主導盤面走勢；從技術面看，KD指標在高檔區同步向上，且漲停委買張數高掛2,470張，但委賣張數掛零，可望成為本周支撐股價的潛在籌碼。

受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵，全球股市仍偏樂觀。投信法人指出，資金方面，可觀察到台股資金出現由電子輪動往低基期、具備轉機性題材靠攏的趨勢，這波行情受惠良性的資金輪動，可望一波到底走到農曆年。台股目前評價來到十年高點，股價淨值比兩倍、本益比20倍。評價雖相對高，但基本面不錯，資金面也充裕，國際環境對台灣有利，所以看起來評價可能會接近歷史高點，對整體大盤抱持審慎樂觀態度。科技產業仍是台股今年投資主軸，也是2021年重中之重，投資台股布局上科技類股是越往上游業績越為看好，受到半導體產線完整、中美貿易戰拉鋸、華為採購禁令等因素影響，台商整體來看可正面受惠。著眼長期趨勢方向，也可看往政策支撐與產業發展的方向，包括環保節電、綠能、電動車、智慧交通與生技醫療等創新科技與新消費趨勢概念股。

(時報資訊)