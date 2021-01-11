全球最大對沖(避險)基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dario)近年對中國大陸一面倒，近期他又基於歷史發展經驗，稱中國將取代紐約、倫敦成為國際金融中心，儘管目前仍有不足，但此大事件發生只是時間早晚問題。

據IMF(國際貨幣基金組織)，中國大陸2020年經濟成長率1.9%，和台灣、越南是少數疫情下仍能持續成長經濟體。滬深300指數在熱錢流入下，以人民幣計價全年大漲約27%。另外還有數十億美元因為中國國債殖利率高於發達國家，投入大陸債市，中國國債也被全球3大債市指數悉數納入。

達利歐說：「中國金融體系還不如已開發國家發達，但已經擁有世界第2大資本市場，我認為終究會有爭奪世界金融中心的地位。縱觀歷史，最大貿易國通通都會演變成國際金融中心，並取得全球儲備貨幣地位。當看到從一個帝國向另個帝國過度的過程，像是從荷蘭到英國再到美國，對我而言現在是轉移又重新開始了。」

他認為2020年對中國而言是決定性的一年，新冠病毒疫情危機凸顯了北京當局的治理能力和經濟表現。達利歐說：「自1984年以來我一直投入在中國，也長期看好中國。直到現在，我一直未曾對此感到懷疑。」

(中時新聞網)