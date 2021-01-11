一對退休夫妻日前釣到幾隻河豚，開心煮來當晚餐，隔日凌晨妻子出現麻痺、眩暈等中毒症狀，緊急送醫，丈夫隔了1日也毒性發作，兩人住院3、4天才痊癒；長庚醫師提醒，河豚具神經毒素，沒有專業技能千萬別自行煮食。

收治這對夫婦的林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，過去日本、台灣常見自行煮食河豚中毒，後來政府、醫界加強宣導，國內每年只剩個位數病例，不過由於河豚肉鮮美，民眾通常呼朋引伴品嘗，因此一旦中毒，就是一家人一起就醫。

這對60多歲的夫妻酷愛海釣，日前與好友包船到基隆外海，本來想釣白帶魚，怎知白帶魚一條都沒釣到，反而釣起好多河豚，當日晚餐迫不及待煮成魚湯大快朵頤，結果隔天凌晨妻子便出現嘴唇與舌頭發麻、噁心嘔吐、眩暈症狀，趕緊直奔林口長庚急診。

沒想到，原本沒事的丈夫，再隔1天也出現相同症狀，醫師通報桃園市衛生局，利用食品藥物管理署的基因鑑定資料庫比對，發現導致中毒的河豚品種為黑鰓兔頭魨，因河豚毒素無特定解毒劑，只能給予症狀治療，兩人住院3、4天，等毒素慢慢代謝後才好轉。

顏宗海指出，河豚毒素是熱穩定毒素，加熱烹煮也無法破壞結構，主要存在於河豚的卵巢、肝臟、皮膚組織，就連專業日本料理師傅也曾傳出處理不慎而中毒，早期症狀包括舌頭麻痺、頭痛、嘔吐，嚴重恐造成呼吸衰竭、心臟衰竭，甚至有死亡風險。

這對夫妻自述，前幾年也曾釣過河豚，當時自行處理食用後並無異狀，味道還很鮮美，因此以為吃河豚沒問題；顏宗海表示，中毒症狀與食用量有關，吃愈多愈嚴重，呼籲民眾對不熟悉的野菜、無法辨識的海鮮提高警覺，不要隨便煮來吃，以免中毒。

(中時 )