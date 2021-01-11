黃捷日前提出近5000字答辯書。(取自黃捷臉書)

罷免高雄市議員黃捷案，將於2月6日投票，隨著投票時間逼近，罷捷總部積極動員拉票，不僅在街頭掛上首面罷捷看版，引發注目，更將發動攻勢，計畫於23日舉辦「罷捷徒步大遊行」。消息曝光後，有網友留言表示，「加油，罷捷成功」。

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」粉專日前公布一張街頭看板，除了放上黃捷翻白眼比出「六」的手勢，更寫下「02.06星期六同意罷免黃捷」的文字。據《ETtoday新聞雲》報導，罷捷發言人徐尚賢表示，規劃於1月23日舉辦罷捷徒步大遊行，起點從鳳山行政中心前集結，活動約3小時左右，不過，中間路線仍在規劃中。

隨著罷免案投票在即，從時代力量退黨的黃捷6日提出近5000字答辯書，聲稱因哭笑不得的理由，她必須寫下這份答辯書，除向鳳山鄉親報告，進議會700餘天的工作內容，還說2年多來自己沒有黨派奧援，能做的不多。她表示，就任議員以來，兩年的成績只是開始，她會更千倍萬倍的努力，不讓改革的腳步停歇，替市民爭取權益永遠是第一順位。

除了黃捷身陷罷免風暴，民進黨桃園市議員王浩宇的罷免案將於1月16日舉行。不過，黃捷不僅有無黨籍立委林昶佐率多位前時代力量、民進黨政治人物力挺，更與「罷捷」團體多次上演隔空互嗆。反觀王浩宇，直到日前民進黨才表態，表示會陪王浩宇度過此次危機，爭取更多選民認同，也呼籲國民黨勿刻意進行政治操作。

(中時新聞網)