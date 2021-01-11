女星何如芸近年復出螢光幕，自從她從八點檔《炮仔聲》殺青後，何如芸也多了不少時間在網上分享生活日常，不過身為美魔女的何如芸，昨（10日）卻自曝白髮、皺紋照，何如芸還感性寫下：「什麼年紀會有什麼樣的發生，誰都不能倖免...」。

51歲何如芸是演藝圈的美魔女代表，保養有術的她，一張小巧臉蛋和前凸後翹身材相當吸睛，不過何如芸昨（10日）卻在臉書自曝白髮、皺紋照，何如芸發文寫下：「大笑的時候，眼尾會有皺紋，2個月不到，頭頂會慢慢長出白髮...」。

照片中，何如芸以側臉入鏡、開心露燦笑，她手托著下巴，模樣相當俏麗，不過仔細一看，何如芸眼尾爬皺紋、頭頂也有冒出幾根白髮絲，何如芸也感性說，什麼樣的年紀就會怎麼樣的發生「誰都不能倖免...我會欣然接受，那你呢？」

網友倒是狂讚何如芸的白髮皺紋照，紛紛留言讚她：「自然最美，享受優雅的老去」、「是歲月留下來美的痕跡，妳還是很美」、「還是很美，歲月堆積起來不同的風情，韻味」、「自然就是美」、「這些都是歲月累積的經驗，心態年輕才是快樂的」。

(中時新聞網)