前AV女優澀谷果步（澁谷果歩）2018年宣布引退，近日她上節目談起拍AV過往，更公開片酬，年收入暴增7倍，連現在不拍了，也還有錢可領，引起網友熱議。

澀谷果步畢業於名校，曾是東京體育的記者，因為身分加上K罩杯的傲人上圍，出道後火速爆紅，她表示當初會從記者轉戰AV界的契機，是因為要報導「有趣的打工」題材，而她剛好看到成人片在招人，因此她就去面試，且當天就脫光拍宣傳照。

澀谷果步上節目談拍AV過往。(圖／翻攝自日網)

因為想更深入了解AV女優，所以她也入行，一做就是4年，而她原本當記者的年收入是420萬日元（約台幣115萬元），不過拍AV最高收入大約是3000萬日元（約台幣818萬元），漲了7倍多，她更公開薪資明細，片商X給55萬、片商Y給40萬、片商Z的販促活動2萬元、偶像活動費2000日元，另外還有每週雜誌採訪（無拍攝）5000元等。

而現已引退的澀谷果步，過去拍攝的AV作品，還有「2次使用」產生的收益，1年還能收到30萬日幣（約台幣8萬元），她也表示：「當作零用錢我會很高興，如果以獎金來看的話，的確有點少。」

澀谷果步過去常用傲人上圍挑戰夾各式的東西，曾經夾著水瓶用吸管喝水、夾毛筆寫字和夾起烏克麗麗，讓她聲名大噪，而她其實才華洋溢，多益考到990滿分，還有幼稚園老師和英文老師執照，也會彈吉他和鋼琴。

(中時新聞網)