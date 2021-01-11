記憶體大廠南亞科（2408）法說會落幕，釋出對前景樂觀展望，外資圈看好DRAM報價開始上揚，美銀、摩根大通聯手調升南亞科（2408），股價最高升至120元，凱基投顧同樣將推測合理股價升至三位數。

記憶體與晶圓代工一樣，同樣面臨供不應求情況。美銀證券在南亞科法說會前，便先一步調升推測合理股價至120元，法說會後更確認DRAM漲價趨勢，2020年第四季遭遇的產業調整與匯損衝擊，在產業結構好轉、產品報價上揚面前，都已不是問題，研判2021年逐季每股純益將節節上升；2021～2023年每股純益連續性增長為4.51、5.87與6.5元。

摩根大通證券指出，伺服器客戶庫存調整已告段落，供應成長又極為有限，判斷DRAM價格再度轉由製造商主導，DRAM合約價不僅於2020年12月止跌、優於市場預期，更將在本季開始漲價，第二季價格上揚更明顯。

(工商 )